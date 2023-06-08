Романтическая комедия "Голова-жестянка" выходит в российский прокат

Сценарий фильма Ивана Капитонова основан на одноименной книге омской писательницы и драматурга Серафимы Орловой

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Фильм Ивана Капитонова "Голова-жестянка" о 16-летней девочке Жене по прозвищу Жесть выходит в российский прокат в четверг, 8 июня, сообщили в компании "Централ Партнершип" (ЦПШ).

"Голова-жестянка" снята по одноименной книге омской писательницы и драматурга Серафимы Орловой, которая вместе с Капитоновым является автором сценария. Главная героиня в исполнении Варвары Володиной разрушает отношения со всеми вокруг. Жесткий характер девушки проявился после сотрясения мозга и травмы ноги, в которых она винит бывшего лучшего друга. Кроме него, от Жени достается родителям, старшему брату, подругам и одноклассникам. Все меняется после знакомства с руководителем кружка робототехники Святославом, который становится наставником Жени.

"Это фильм о том, как мы проживаем момент разрыва с некогда самым близким человеком. Чувство потери чего-то невероятно прекрасного, что не удалось сохранить. Детское стремление восстановить все так, как было - неважно какой ценой. Это очень горький, но очень живой и в некоторой степени полезный человеческий опыт. Фильм о том, что важно каждое сказанное слово. И о том, что некоторые люди умеют совершать поступки, а некоторые пока нет", - цитирует ЦПШ режиссера картины Ивана Капитонова.

Съемки картины проходили в Сочи. В фильме также снялись Олег Чугунов, Сергей Гилев, Татьяна Яковенко, Анна Попова, Даниил Вершинин, Наталья Кудряшова и другие. По словам Капитонова, исполнительницу главной роли создатели выбирали очень долго.

"У нас было несколько очень сильных претенденток на роль Жести, но, когда появилась Варя Володина, сразу стало понятно, что мы ее нашли. У Вари такой мощный характер, она так интересно интерпретировала героиню, так присвоила текст, что иногда мне казалось, что Жесть и Варя - это один и тот же человек", - отметил режиссер. При этом исполнителя роли наставника Жени - Сергея Гилева - утвердили сразу. Образ актера сценаристы держали в голове еще во время работы над адаптацией текста, добавил Капитонов.

Премьера фильма состоялась в апреле на 45-м Московском международном кинофестивале. "Голова-жестянка" участвовала в конкурсной программе "Русские премьеры".