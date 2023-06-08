В Доме кино появится новый киноконцертный зал на 1 тыс. мест после реконструкции

Работы могут начаться в начале 2024 года, сообщил заместитель председателя Союза кинематографистов Валерий Тонких

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Реконструкция Дома кино в Москве может начаться в начале 2024 года, однако о точных сроках говорить рано. В обновленном здании появится новый киноконцертный зал на 1 тыс. человек, рассказал ТАСС заместитель председателя Союза кинематографистов Валерий Тонких.

"Трудно сейчас говорить. Но до конца года мы точно еще работаем, скорее всего, начало следующего года [период начала реконструкции]", - сказал он.

"Реконструкция Дома кино начнется после получения разрешения на строительство. <…> На его месте будет Центральный дом кинематографистов новый с большим залом на 1 тыс. мест, киноконцертный зал вновь выстроенный. Будет сохранен объект культурного наследия, наша историческая часть внутри с белым залом на 500 мест", - рассказал он.

Дом кино открыли в 1934 году. Им руководит Союз кинематографистов. По данным "Ведомостей", он пытался добиться реконструкции объекта на протяжении более 15 лет. Летом 2022 года Москомархитектура выпустила распоряжение об уточнении правил землепользования и застройки в отношении этого объекта, сообщалось в СМИ.