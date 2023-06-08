Генконсульство КНР во Владивостоке поддержит участие литераторов из Китая в фестивале в РФ

В ходе дискуссии "Межгосударственный диалог: Россия и Китай" было озвучено предложение представить на фестивале "Литература Тихоокеанской России" произведения китайских авторов

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Генеральное консульство Китая во Владивостоке поддержит представление китайских авторов на фестивале "Литература Тихоокеанской России" в столице Дальнего Востока. Об этом сообщила ТАСС в четверг генеральный консул Китайской Народной Республики во Владивостоке Пяо Янфань после дискуссии "Межгосударственный диалог: Россия и Китай" 10-го Дальневосточного медиасаммита.

"Со стороны генерального консульства мы будем всячески способствовать этой работе, потому что это работа, которая имеет большое значение. <...> Я думаю, это [отбор произведений для мероприятия] - работа профессионалов, пусть наши литераторы вам будут рекомендовать, какие именно произведения могут представлять современный Китай. По крайней мере, мы будем поддерживать эту работу всемерно", - сказала она.

В ходе дискуссии было озвучено предложение представить на фестивале, помимо российских, произведения китайских авторов.

Генконсул назвала литературу мостом взаимопонимания между народами России и Китая. "Фактически, в свое время именно через литературу Китай узнал Советский Союз, узнал Россию. Конечно, Россия знает поменьше китайскую литературу, <...> так что нам надо восполнить этот пробел", - сказала она.

Дальневосточный медиасаммит - крупнейшее медиакоммуникационное мероприятие Дальнего Востока для специалистов СМИ, PR и блогосферы. Он проходит во Владивостоке 8-9 июня в 10-ый раз. Участниками ежегодного мероприятия, которое ведет свою историю с 2014 года, становятся представители масс-медиа всех регионов Дальнего Востока, зарубежных СМИ, федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также ведущие отраслевые эксперты России.

Впервые фестиваль "Литература Тихоокеанской России" прошел во Владивостоке в 2018 году. В прошлом году он состоялся в пятый раз и открылся театральной постановкой о путешественнике, исследователе Дальнего Востока и писателе Владимире Арсеньеве. В рамках двухдневного форума прошли творческие встречи с известными российскими писателями, мастер-классы, презентации произведений художественной литературы и поэтический вечер.