В Москве выбрали 15 эскизов стрит-арт рисунков для интерьеров культурных учреждений

Победители второго сезона проекта "Контуры культуры" создадут более 1,5 тыс. кв. м стенных росписей, размер каждой составит от 65 до 120 кв. м

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Победителей второго сезона арт-проекта "Контуры культуры" определили в Москве. Жюри выбрало 15 лучших эскизов стрит-арт рисунков, которые появятся в интерьерах культурных учреждений столицы этим летом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Стали известны имена победителей второго сезона арт-проекта "Контуры культуры". Экспертное жюри отобрало 15 лучших эскизов. Восемь из них украсят интерьеры культурных центров Москвы, а семь - библиотек столицы. Их авторы получат все необходимые для работы материалы и гонорар", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году на участие в проекте было отправлено 525 эскизов от художников из 53 городов России, среди которых Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Тюмень и Санкт-Петербург. Авторы предложили множество интересных концепций и прислали работы, выполненные в разных стилях и техниках - от графики до поп-арта.

"Стенные росписи - уникальный вид уличного искусства, который позволяет улучшить визуальное восприятие городского пространства. А "Контуры культуры" - проект - проводник между творчеством и зрителем, между смыслом и его арт-воплощением. Второй год подряд художники со всей страны приобщаются к проекту, а стены культурных центров и библиотек становятся холстами для самовыражения и вдохновляющих историй", - сказала замруководителя департамента культуры Москвы Ака Марзаева.

Победители второго сезона проекта "Контуры культуры" создадут более 1,5 тыс. кв. м стенных росписей, размер каждой составит от 65 до 120 кв. м. Художники преобразят холлы, читальные, актовые залы культурных центров им. Астахова и "Салют", центра культуры и досуга "Академический", библиотеки № 221 им. Рождественского и других учреждений. К работе приступят в начале июля, а закончить планируют в конце августа.

"Контуры культуры" - всероссийский арт-проект, направленный на модернизацию общественных культурных пространств. В 2022 году участие в нем приняли художники из 55 городов России. Эксперты арт-индустрии выбрали 35 лучших работ. Они украсили стены библиотек и культурных центров в разных районах города. Организатором проекта выступает Московский продюсерский центр при поддержке департамента культуры столицы.