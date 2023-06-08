Концерт Big Baby Tape в Екатеринбурге перенесли после жалобы Лиги безопасного интернета

Дату нового концерта скоро объявят, сообщили организаторы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Концерт Big Baby Tape в концерт-холле "Свобода" в Екатеринбурге перенесли на неопределенную дату после жалобы на исполнителя в правоохранительные органы от Лиги безопасного интернета. Отмена произошла по независящим от артиста и организаторов причинам, сообщили в четверг организаторы концерта на своей странице во "ВКонтакте".

"К сожалению, мы вынуждены перенести выступление по независящим от артиста и организаторов причинам. Дату переноса объявим очень скоро. Просим вас не сдавать билеты и дождаться новой даты. Приносим свои извинения и надеемся на ваше понимание", - говорится в сообщении.

Концерт должен был пройти в четверг.

Накануне глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о направлении обращения в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру и МВД РФ в связи с пропагандой употребления наркотических веществ в песнях исполнителей Олега Нечипоренко (Kizaru), Максима Фисенко ("Кишлак") и Егора Ракитина (Big Baby Tape).