В Вологде на феcтивале Voices состоятся премьеры фильмов-участников Каннского фестиваля

В рамках этого мероприятия будут представлены дебютные картины молодых российских режиссеров на нескольких площадках города

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Премьеры нескольких российских фильмов, представленных на Каннском фестивале 2023 года, состоятся на фестивале молодого кино Voices с 6 по 9 июля в Вологде. Пройдут специальный показ фильма "Сказка" и встреча с режиссером Александром Сокуровым, почетным гостем фестиваля Voices, сообщили организаторы в четверг.

"Особо важно, что в конкурсе Voices будут представлены столь редкие фестивальные удачи российского кинематографа образца 2023 года: "Клетка ищет птицу" Малики Мусаевой (ко-продукция с Францией) - из программы Encounters Берлинского кинофестиваля и "Блажь" Ильи Поволоцкого - с "Двухнедельника режиссеров" Каннского кинофестиваля - показ в конкурсе Voices станет для картины российской премьерой", - привела пресс-служба фестиваля слова его куратора Сергея Дешина.

В конкурсную программу Voices вошли картины: "Блажь" режиссера Ильи Поволоцкого (Россия, 2023 год, участник Каннского кинофестиваля - 2023), "Я болею" режиссера Кристофера Боргли (Норвегия, 2022 год, участник Каннского кинофестиваля - 2022), "Клетка ищет птицу" режиссера Малики Мусаевой (Франция, Россия, 2023 год, участник Берлинского кинофестиваля - 2023), "Волнами" режиссера Сергея Кальварского (Россия, 2022 год, участник кинофестиваля "Меридианы Тихого"), "Ада" режиссера Станислава Светлова (Россия, 2023 год, участник ММКФ-2023). Также состоится специальный показ фильма "Анатомия падения" Жюстин Трие, лауреата "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля 2023 года. Показы пройдут при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Вологодской области и администрации города Вологды.

"В 2023 году, в свой юбилейный, 10-й, год, Voices сохраняет концепцию и остается верным себе. Остается фестивалем молодого дебютного кино, сохраняя международный конкурс. Особый взгляд ложится на молодое российское кино. Это может быть буквальное путешествие через всю страну - роуд-муви с юга на север (картина "Блажь") или путешествие в пост-историческое ГУЛАГовское Забайкалье ("Волнами"). Это могут быть такие разные истории взросления в жанре come of age - полное пасторали русской глубинки на берегах Оки ("Ада") или кавказские пустоши (не)свободы села Аршты на границе Чечни и Ингушетии ("Клетка ищет птицу")", - пояснил Дешин.

Показы пройдут на нескольких площадках города - это кинотеатры "Ленком" и "Салют", областная библиотека имени И. В. Бабушкина, Вологодская областная картинная галерея, Консисторский двор Вологодского кремля, Вологодский Дом актера. В программе специальных мероприятий в этом году состоятся фотовыставка, дуэтный проект "Декамерон. Продолжение" в исполнении классика, композитора, пианиста Владимира Мартынова и саксофониста, исполнителя на live electronics Аркадия Пикунова, а также сольный концерт композитора-неоклассика Анатолия Дзюбы.

О фестивале

Voices - один из главных российских региональных фестивалей, который проводится на территории Вологодской области с 2010 года. Является одним из важных "киноокон в Европу". В программе "соседствуют" работы молодых режиссеров и признанных мэтров кино. В разное время гостями фестиваля и членами жюри становились Паоло Тавиани, Сергей Бодров-старший, Хью Хадсон, Клаудиа Кардинале, Клод Брассер, Александр Сокуров, Йос Стеллинг, Сергей Лозница, Кшиштоф Занусси, Александр Прошкин, Алексей Федорченко, Белла Тарр, Стефан Бризе, Марлен Хуциев и другие.