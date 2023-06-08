Новый киноальманах от создателей якутской драмы "Ыт" планируют выпустить в 2023 году

Директор видеосервиса Wink Антон Володькин отметил, что уже несколько лет наблюдается рост популярности якутского кино у пользователей онлайн-кинотеатра

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр Wink объявил о начале съемок киноальманаха "Эт" якутских режиссеров Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова. Премьера запланирована на 2023 год, сообщили в пресс-службе Wink в четверг.

"Начались съемки нового совместного проекта якутских режиссеров Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова, которые ранее уже прославились фильмом "Ыт". Если первый проект исследовал отношения людей в деревне, то истории "Эт" будут разворачиваться в городской среде. Производством киноальманаха занимаются компании "Сайдам Барыл" и "СОЛЛАКС" при поддержке видеосервиса Wink ("Ростелеком"). Премьера "Эт" планируется в 2023 году", - говорится в сообщении.

Авторами, режиссерами и продюсерами проекта выступили лауреат "Кинотавра" (фильм "Пугало") и других крупных фестивалей Дмитрий Давыдов и обладатель гран-при фестиваля "Окно в Европу" (фильм "Черный снег"), режиссер самого кассового якутского фильма "Айта" Степан Бурнашев. Директор Wink Антон Володькин отметил, что видеосервис уже несколько лет наблюдает за феноменом якутского кино и популярностью у пользователей онлайн-кинотеатра кинематографа из этого региона.

Мировая премьера якутской драмы "Ыт" состоялась на 37-м Варшавском международном кинофестивале, где удостоилась двух наград - специального упоминания жюри NETPAC и специального приза жюри авторам с формулировкой "За чистый кинематографический взгляд на простую повседневную жизнь". В центре сюжета нового киноальманаха драматические, комедийные, пугающие истории. По словам Бурнашева, новый проект задумывался как продолжение фильма "Ыт". В свою очередь Давыдов отметил, что "Эт" будет энергичнее и злее первого фильма.

"Слово "эт" в переводе от якутского - "скажи" и "мясо", под эти темы и подбирались истории. Мы все понимаем, что живем в обществе, где банальное "сказать" очень сложно. С годами теряем умение разговаривать. Но мы все понимаем, что общество создается именно через человеческое общение, отношения. Фильм про человечность и человеческие отношения, и про то, как далеко мы ушли от истоков настоящего общения", - цитирует Wink Бурнашева.