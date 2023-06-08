8 июня, 10:00

На фестивале "Динотерра" отменили концерт "Ночных снайперов"

Несколько концертных площадок в разных городах России также отменили выступления Дианы Арбениной

ТАСС, 8 июня. Концерт группы "Ночные снайперы" не будет проходить в рамках фестиваля "Динотерра" в Кузбассе. Сообщение от организаторов фестиваля опубликовала лидер группы Диана Арбенина в Telegram-канале в четверг.

"Приносим свои извинения, но мы вынуждены отказаться от сотрудничества с вами на этом фестивале", - говорится в сообщении.

Ранее организаторы "Динотерры" сообщали, что хедлайнерами фестиваля выступят Клава Кока, Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы", а также Мария Зайцева. Позднее они опубликовали сообщение о том, что список исполнителей будет пересмотрен в связи с многочисленными запросами жителей региона.

Несколько концертных площадок в разных городах России также отменили выступления Арбениной.

Международный научно-популярный фестиваль "Динотерра" пройдет в поселке Шестаково Чебулинского района во второй раз - в честь 125-миллионнолетия со дня рождения найденного здесь сибирского пситтакозавра. 

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