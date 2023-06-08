Музей артиллерии в Петербурге открыл ко Дню России выставку соломенной живописи

Экспозиция будет открыта до 25 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга представил в четверг выставку соломенной живописи "Песнь о России". Как сообщила журналистам пресс-служба музея, выставка приурочена к празднованию Дня России.

"Экспонаты выставки - результат творчества народного коллектива - студии флористики "Волшебная соломка" под руководством Георгия Энгельке при Культурно-досуговом комплексе "Красносельский". На выставке "Песнь о России", которая открылась в Музее артиллерии накануне Дня России, можно будет увидеть более ста работ. Все они - прекрасные образцы рукотворного творчества, заключающего в себе яркий пример использования природных материалов в декоративно-прикладном искусстве", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что соломенная живопись - особый вид искусства. При ее создании не используется краска или синтетика - только солома. Сам процесс воплощения художественного замысла очень трудоемкий - нужно не только выбрать подходящую солому, но и правильно ее распарить, наклеить, и закрепить на планшете при помощи утюга.

В арсенале мастеров студии флористики "Волшебная соломка" выставки не только в различных городах России, но и в других странах, например, во Франции и Англии. Работы, представленные на выставке, охватывают почти всю географию нашей страны - особым образом выделяются работы, посвященные искусству и культуре России. Отдельной темой выставки стала блокада Ленинграда и память о Великой Отечественной войне. Выставка "Песнь о России" будет открыта до 25 августа 2023 года.

О музее

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи расположен в Санкт-Петербурге возле Петропавловской крепости. Днем основания музея считается 29 августа 1703 года, когда по личному указанию Петра I на территории крепости был создан специальный цейхгауз (склад) для хранения старинных артиллерийских орудий. В настоящее время музей располагает одной из крупнейших в мире экспозиций артиллерийских орудий и другой военной техники.