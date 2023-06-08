Телепремьера мультфильма "Чинк: хвостатый детектив" состоится 12 июня

Она пройдет на телеканале СТС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Телевизионная премьера мультфильма "Чинк: хвостатый детектив" пройдет на канале СТС 12 июня. Его главных героев озвучили артисты Александр Олешко, Ян Цапник, Эвелина Бледанс, Борис Смолкин и Мирослава Карпович, сообщила в четверг пресс-служба "Союзмультфильма".

"12 июня на СТС состоится телепремьера анимационного фильма "Чинк: хвостатый детектив" киностудии "Союзмультфильм" и компании Magic Factory, который собрал 350 тыс. зрителей в российских кинотеатрах", - говорится в сообщении.

По словам генерального продюсера киностудии "Союзмультфильм" Юлии Осетинской, мультфильм рассчитан на семейную аудиторию. "Помимо увлекательного сюжета, "Чинк: хвостатый детектив" представляет замечательные примеры дружбы, поддержки со стороны взрослых, работы в команде, обучения на собственных ошибках. Эти темы важны как для детей, так и для их родителей", - привели ее слова в пресс-службе.

Как отметили в сообщении, автором идеи фильма стала российская писательница Дарья Донцова. "По сюжету мудрая сова-детектив Софи и ее помощник бельчонок Чинк расследуют загадочное дело", - рассказали в пресс-службе, отметив, что "Чинк: хвостатый детектив" - это первый в мире полнометражный анимационный фильм, "созданный на основе движка для компьютерных игр".