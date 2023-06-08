В Пскове на кинофестивале "Западные ворота" представят 90 фильмов

В основную конкурсную программу включены семь кинокартин из Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Сербии, Таджикистана и России

ПСКОВ, 8 июня. /ТАСС/. Организаторы международного кинофестиваля "Западные ворота", который пройдет в Пскове в начале июля, представят зрителям более 90 фильмов. В основную конкурсную программу включены семь кинокартин из Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Сербии, Таджикистана и России. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области.

"С 7 по 9 июля 2023 года в Пскове пройдет IV международный кинофестиваль "Западные ворота". За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Зрители смогут не только посетить премьеры и показы фильмов, ставших классикой мирового кино, [но и] мастер-классы, встречи со звездами экрана", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, оценивать фильмы будет профессиональное жюри. Однако в итоге именно зрители путем всеобщего голосования назовут обладателя гран-при фестиваля. "В основную конкурсную программу фестиваля войдут семь новых фильмов из Беларуси, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Сербии, Таджикистана и России. На фестивале будут представлены фильмы из Индии, Ирана, Южной Кореи и Израиля, а также самые яркие российские фильмы, созданные в прошлом году", - говорится в сообщении.

В программе фестиваля также 10 тематических секций, ретроспективы, специальные сеансы, конкурс короткометражных фильмов, гала-премьеры, а также круглые столы, семинары, творческие вечера и обсуждения фильмов с участием известных кинематографистов.

"Древний и прекрасный Псков много лет привлекал деятелей культуры. Поэтому в рамках фестиваля организована программа "Псков на экране", в которую по традиции войдут фильмы, снятые на псковской земле. Уже сейчас стартовал конкурс "Киностарт". Жители Пскова и Псковской области могут попробовать себя в создании роликов. Лучшие ролики покажут в рамках программы кинофестиваля, победителя ожидает ценный приз", - отмечается в сообщении.