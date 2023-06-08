МХАТ им. Горького в следующем сезоне представит больше 10 премьер

В следующем сезоне также планируют отпраздновать 125-летие театра и 90-летие экс-директора МХАта Татьяны Дорониной

НОВОСИБИРСК, 8 июня. /ТАСС/. Московский художественный академический театр имени Горького в новом сезоне рассчитывает представить более 10 премьерных спектаклей. Об этом в четверг сообщил журналистам генеральный директор Владимир Кехман.

"Очень много проектов, которые мы делаем одновременно, мы строимся, у нас в следующем сезоне порядка 13 премьер, плюс, мы празднуем 125-летие [театра], 90-летие Татьяны Васильевны Дорониной", - сказал он на гастролях театра в Новосибирске.

Кехман сообщил, что надеется, что Доронина, весной прошлого года перенесшая коронавирус, сможет, как и раньше посещать театр хотя бы раз в месяц. "Сейчас мы с ней находимся в полном контакте, я надеюсь очень, что 12 сентября (день рождения актрисы - прим. ТАСС) она как раз и появится [в театре]", - отметил генеральный директор, добавив, что сейчас Доронина активно занимается спортом для поддержания здоровья.

Татьяна Доронина - народная артистка СССР, актриса театра и кино, режиссер. С 1987 по 2018 год являлась художественным руководителем и директором МХАТа имени М. Горького, после чего была назначена президентом театра. Доронина, в частности, снималась в фильмах "Три тополя на Плющихе", "Мачеха", "Валентин и Валентина" и других.