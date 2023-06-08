В Ельце открыли памятник к 110-летию композитора Тихона Хренникова

Создал памятник народный художник СССР и России, президент Российской академии художеств Зураб Церетели

ТАСС, 8 июня. Памятник Тихону Хренникову открыт к 110-летию со дня рождения композитора на его родине в Ельце Липецкой области. Создал памятник народный художник СССР и России, президент Российской академии художеств Зураб Церетели, рассказала ТАСС в четверг представитель пресс-службы администрации Ельца Алена Трубицына.

"У нас открыт памятник Тихону Николаевичу Хренникову. Памятник сделан полностью из бронзы, его общий вес - около двух тонн. Памятник установлен в сквере имени Тихона Николаевича Хренникова, где ранее стоял бюст композитора, но к его 110-летию и к открытию фестиваля решили сделать такой подарок", - сказала она.

По ее данным, это первый памятник Хренникову на его родине, а стоявший на его месте бюст композитора передан на хранение в его дом-музей в Ельце. Работа над памятником Хренникову шла два месяца: Зураб Церетели, который лично знал композитора, изобразил его сидящим за роялем. Трубицына добавила, что в открытии памятника приняли участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, вице-президент Российской академии художеств Андрей Золотов, заслуженный архитектор России Мирианашвили, глава Ельца Евгений Боровских и другие. После открытия памятника они посетили выставку работ Зураба Церетели, которая представлена в Ельце в Музее воинской славы.

Собеседница агентства уточнила, что открытие памятника состоялось в преддверии Всероссийского музыкального фестиваля имени Тихона Хренникова, который пройдет в Ельце с 9 по 12 июня, в нем примут участие около 1 тыс. артистов и ожидается около 30 тыс. туристов. Фестиваль проводится в Липецкой области с 2008 года, участники исполняют произведения Хренникова, в том числе музыку к фильмам "Верные друзья", "Свинарка и пастух", "Московские окна", "Гусарская баллада", "В шесть часов вечера после войны" и другие.

Тихон Хренников (10 июня 1913 - 14 августа 2007) - советский и российский композитор, пианист, общественный деятель, педагог. Он автор восьми опер, пяти балетов, трех симфоний, девяти инструментальных концертов, музыки для 30 кинофильмов, а также многочисленных произведений камерной, вокальной и программной музыки, музыки для театральных постановок. 10 сентября 2000 года в Ельце состоялось торжественное открытие первого в стране дома-музея Тихона Хренникова, композитор похоронен на родине в саду своего дома.