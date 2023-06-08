Большой театр впервые примет участие в фестивале искусств Чайковского в Клину

Вечер балета запланирован на 25 июня, публике представят "Кармен-сюиту"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) впервые примет участие в Международном фестивале искусств П. И. Чайковского в Клину под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Смотр пройдет в девятый раз, с 23 июня по 2 июля, сообщил гендиректор Большого театра Владимир Урин на пресс-конференции в ТАСС в четверг.

"Большой театр впервые будет участвовать в фестивале", - сказал Урин. Вечер балета запланирован на 25 июня. Публике представят "Кармен-сюиту" в исполнении балетной труппы ГАБТ.

Башмет назвал огромной честью быть художественным руководителем фестиваля. "Каждый концерт - это то, что мы ждем, - сказал маэстро. - Я горжусь программой: и то, что Большой театр принимает участие [в фестивале], и "Геликон-опера", и Денис Мацуев, и МХТ (им. А. П. Чехова - прим. ТАСС)".

Как ранее сообщили в пресс-службе Русского концертного агентства (РКА), основные концерты форума пройдут в формате опен-эйр на Большой поляне Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского в Клину.

Программа

Всего в программе фестиваля в 2023 году запланировано шесть концертов на Большой поляне, а также концерты для жителей и гостей Клина в Сестрорецком парке, летняя музыкальная академия Башмета, камерные концерты в Мемориальной гостиной и другие события.

Гала-концерт открытия будет посвящен 150-летию со дня рождения оперного певца Федора Шаляпина. Программу исполнит заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков. 24 июня гостям представят литературно-музыкальный вечер "Истории любви", в нем примут участие актеры МХТим. А. П. Чехова Михаил Пореченков, Игорь Верник, Игорь Золотовицкий, Авангард Леонтьев и другие. Премьера спектакля состоялась на Зимнем фестивале искусств Башмета в Москве.

30 июня на Большой сцене прозвучит "Воспоминание о Флоренции" Чайковского и Концерт для фортепиано и трубы № 1 Шостаковича в исполнении Дениса Мацуева и камерного ансамбля "Солисты Москвы". Также на форуме предусмотрен вечер джаза, который пройдет 1 июля.

Закроется смотр оперой Моцарта "Свадьба Фигаро" в исполнении постоянного его участника - Московского музыкального театра "Геликон-опера"

Фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры и туризма Московской области и администрации г.о. Клин.

В 2022 году число зрителей смотра, который проходил с 1 по 10 июля, превысило 20 тыс.