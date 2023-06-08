В Югре снимут боевик о герое с имплантированным нейрочипом

Режиссером картины в стиле киберпанк выступит Серик Бейсеу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июня. /ТАСС/. Съемки фантастического боевика с рабочим названием "Идентификация" с Антоном Пампушным в главной роли начались в Ханты-Мансийском автономном округе 8 июня. Режиссером картины в стиле киберпанк выступит Серик Бейсеу, сообщили в департаменте культуры Югры.

"Кинокомпания KD Studios и "Айсмедиа" приступили 8 июня к съемкам фантастического боевика с рабочим названием "Идентификация" в Югре. Продюсирование будет идти при поддержке Министерства культуры РФ. Режиссером картины выступит Серик Бейсеу, чьи кинематографические работы были отмечены премией "Золотой орел". Главную роль сыграет Антон Пампушный, известный по ролям Александра Невского в фильме "Александр. Невская битва", Алеши Поповича в фильме "Реальная сказка", - сказано в сообщении.

В департаменте отметили, что события ленты расскажут историю героя, который приходит в себя в клинике и обнаруживает, что ему в мозг имплантирован нейрочип, а воспоминания стерты. Чтобы вернуть свою жизнь, он должен разобраться, кто с ним это сделал и почему.

Как отметил продюсер KD Studios Евгений Мелентьев, "Идентификация" - картина в стиле киберпанк, поэтому в качестве одной из локаций был выбран промышленный объект в Югре. "Когда мы размышляли, в какой локации могут развиваться события нашего фильма, то пришли к выводу, что это должна быть площадка на севере страны. В регионе при поддержке правительства и губернатора создана хорошая основа для развития отрасли: организованная система рибейтов делает кинопроизводство в Югре экономически целесообразным, позволяет привлекать местных предпринимателей, развивая не только творческий потенциал, но и экономику региона", - пояснил он.

Ранее заместитель губернатора Югры Елена Шумакова на площадке кинофестиваля "Дух огня" в Ханты-Мансийске сообщила, что регион готов помогать кинокомпаниям, в том числе иностранным выстраивать процесс съемок фильмов на своей территории. Им помогут подобрать актеров, решить административные вопросы и вернуть часть понесенных расходов на киносъемки - создана система кинорибейтов, позволяющая получить до 30% затрат на съемки, которые осуществлялись на территории автономного округа, на общую сумму до 10 млн рублей.

В марте 2023 года Югра присоединилась к проекту "Кино России", который реализуют в регионах РФ Агентство стратегических инициатив и Ассоциация продюсеров кино и телевидения при поддержке Министерства культуры РФ. Соглашение подписали губернатор Югры Наталья Комарова, гендиректор АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева и председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.