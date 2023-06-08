Русский музей назвал сроки реставрации памятника Александру III в Петербурге

Как сообщила генеральный директор культурного учреждения Алла Манилова, работы займут примерно два года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Первая за почти 120 лет реставрация памятника императору Александру III, который размещается во дворе Мраморного дворца в Санкт-Петербурге, займет до двух лет. Об этом сообщила журналистам генеральный директор Русского музея Алла Манилова.

"Это первая реставрация в его истории - уже долгой, потому что [скульптор] Паоло Трубецкой, как известно, создавал этот монумент на рубеже XIX и XX веков. Почти за 120 лет реставрация не проводилась, и настало, конечно, ее время", - рассказала Манилова. По ее словам, реставрационные работы займут примерно два года. "До двух бюджетных лет, по крайней мере, потому что я в том числе думаю о финансировании этих работ", - уточнила она.

Гендиректор музея подчеркнула, что предстоит "настоящая научная, большая реставрация", которой должны предшествовать масштабные исследования памятника. Они уже начаты Русским музеем совместно с Университетом ИТМО и рядом специализированных организаций. В частности, специалисты проведут рентгеновские и видеоэндоскопические исследования внутренней структуры монумента, локализуют места коррозии и незаметных трещин, определят точный состав бронзового сплава и покрытия монумента, изучат систему крепления различных частей скульптуры между собой. Манилова отметила, что уже создана трехмерная модель памятника, что "позволит и в будущем уже на регулярной основе проводить мониторинг его состояния".

"Мы сейчас работаем над подготовкой к реставрации, для того, чтобы выходить на партнеров музея, на спонсоров, которые, мы надеемся, очень захотят принять участие в финансировании этой крупной научной реставрации", - также сказала гендиректор Русского музея.

Как пояснил журналистам заведующий отделом технологических исследований Сергей Сирро, исследования памятника начались несколько недель назад и продлятся до конца текущего лета. Уже на начальном этапе специалисты сделали ряд открытий, связанных с тех, что находится внутри памятника, какова его структура, поскольку, подчеркнул он, таких исследований ранее не производили. "Когда мы понимаем, что <…> он действительно сохранен, что он может жить дальше, - для нас это огромное облегчение, и это тоже открытие", - сказал он. Говоря о неожиданных моментах, с которыми столкнулись исследователи, Сирро рассказал, что сегодня, к примеру, они обнаружили осиное гнездо в голове лошади.

Предполагается, что по итогам исследования состоится большой реставрационный совет, где будут приняты решения по методике, срокам реставрации. "После чего будет построен теплый домик вокруг памятника, поскольку переносить его невозможно, и дальше - реставрация. Если все в порядке, то планируется, что за следующий год реставрация пройдет, и к концу года <…> памятник будет в том виде, в котором он изначально бытовал на Знаменской площади (ныне - площадь Восстания), в том самом цветовом решении, которое изначально было. Наша задача - как раз привести его в исторический вид", - отметил Сирро.

О памятнике

Памятник был выполнен по заказу Николая II и других членов императорской семьи. Скульптор Паоло Трубецкой работал над его созданием семь лет - с 1899 по 1906 год. Особенность монумента заключается в том, что он значительно отличается от привычных парадных изображений - император Александр III показан реалистично, без идеализации. Вдовствующая императрица отмечала заметное портретное сходство этого изображения. Общая высота памятника - 8,5 метров, более трех из которых составляет основание из валаамского красного гранита.

В 1909 году памятник императору Александру III был установлен у Николаевского вокзала в Санкт-Петербурге. После революции 1917 года начался сложный путь монумента, тесно связанный с событиями истории страны. 15 октября 1937 года памятник был демонтирован и перенесен во внутренний двор Русского музея, а в 1939 году включен в его собрание. Во время блокады Ленинграда монумент защитили с помощью специального бревенчатого настила и мешков с песком. Лишь в 1994 году памятник императору Александру III был установлен во внутреннем дворе Мраморного дворца, где находится и по сей день.