8 июня, 15:14

В Хошимине открылась международная выставка кино и телевидения с участием России

Около 30 российских компаний представят международным покупателям более 100 проектов

ХАНОЙ, 8 июня. /ТАСС/. Более 300 компаний из 15 стран и территорий мира принимают участие во вьетнамской международной выставке кино и телевидения Telefilm Vietnam 2023, которая открылась в четверг в Хошимине.

Выставка-рынок собрала ведущих производителей и покупателей контента из России, Республики Корея, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Филиппин, Китая и других стран.

Российская киноиндустрия представлена объединенной экспозицией Russian Content Worldwide, организованной "Роскино" при поддержке Министерства культуры РФ. В рамках мероприятия около 30 российских компаний представят международным покупателям телевизионной и кинопродукции свыше 100 проектов, среди которых фильмы, сериалы и мультфильмы. 

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