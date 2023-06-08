Первый государственный лейбл "Таврида. Арт" намерен продвигать начинающих музыкантов

С ноября 2022 года альбомы и синглы, размещенные лейблом, набрали более 10 млн прослушиваний на стриминговых сервисах

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Первый в России государственный лейбл "Таврида. Арт", созданный на базе арт-кластера "Таврида" в Республике Крым, намерен в 2023 году заняться продвижением молодых музыкантов всех жанров, сообщила ТАСС в четверг продюсер музыкального направления арт-кластера Анна Храмова.

"Ежегодно на площадку "Тавриды" приезжает свыше 7 тыс. участников. Они создают большое количество авторской музыки в разных жанрах, с которой выступают на концертах и фестивалях, записывают подкасты, аудиокниги, но не имеют возможности продвигаться в цифровом пространстве во многом из-за того, что крупные зарубежные лейблы перестали работать на территории нашей страны и российских артистов пытаются "отменить" на западных стриминговых платформах. <...> Поэтому мы создали лейбл, чтобы дать артистам возможность быть услышанными в совершенно разных жанрах. Сейчас мы фокусируемся на дистрибьюции и интеграции наших резидентов в крупные фестивали и мероприятия, но в планах на ближайшее будущее - выйти на полноценное продвижение артистов" сказала Храмова.

Как уточнили в пресс-службе "Тавриды", лейбл был создан в ноябре 2022 года, с тех пор альбомы и синглы, размещенные лейблом, набрали более 10 млн прослушиваний на стриминговых сервисах, а артисты получили возможность выступать на крупных федеральных и региональных мероприятиях.

"Первым альбомом, выпущенным на базе арт-кластера, стал сборник "Таврида. Арт 2022", в котором собраны 18 лучших песен, записанных резидентами во время образовательного сезона в Крыму. А самым популярным выпущенным на лейбле продуктом стал трибьют группы "Иванушки International", посвященный легенде "Тавриды" Игорю Матвиенко. Композиции из альбома набрали более 6 млн прослушиваний, а на концертах в Крыму и Москве кавер-шоу собрало тысячи зрителей", - подчеркнули в пресс-службе.

"Таврида. Арт" входит в федеральный проект "Молодежь России" национального проекта "Образование" и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. В 2023 году по распоряжению президента РФ Владимира Путина "Таврида" преобразована в первый в России молодежно-просветительский курорт. В конце мая на ее базе была открыта академия творческих индустрий "Меганом", где созданы современные творческие пространства для архитекторов, музыкантов, художников и дизайнеров, режиссеров, литераторов и представителей других творческих профессий.