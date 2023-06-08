В Кирилло-Белозерском музее Вологодчины представили более 200 уникальных икон XV-XX веков

Выставка проработает до конца июля

ТАСС, 8 июня. Межрегиональная выставка "Художественные центры Русского Севера. Вологда, Сольвычегодск, Каргополь, Великий Устюг" открылась в четверг в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике, что в Вологодской области, в городе Кириллове (129 км от Вологды). Представлено более 200 икон XV-XX веков из частных и государственных собраний, примерно треть выставлена впервые, сообщил гендиректор музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Выставка проработает до конца июля.

"В этом году тема выставки - иконопись Русского Севера. У нас представлены 12 частных коллекционеров и около 10 музеев Архангельской и Вологодской областей, - рассказал ТАСС директор музея. - Необычайно интересны иконы XV-XVI веков, которые привезены из Каргопольского, Вологодского музеев. Крайний интерес представляет достаточно большая коллекция икон из Сольвычегодского музея и небольшие иконы, которые называются полотенца. Они написаны на холсте, загрунтованном с двух сторон, двусторонние образы, которые кладутся на амвон в храме во время праздников. Мы показываем достаточно широко сольвычегодскую, строгановскую школу иконописи конца и первой половины XVII века, иконы XVIII, XIX веков. Всего около 200 памятников представлено на этой выставке".

По его словам, если не половина, то треть предметов искусства никогда ранее не выставлялась. "Например, мы сейчас выставили в первом зале икону Николая Чудотворца с житийными клеймами. Она вроде и раньше была в экспозиции в церкви Преображения, но стояла так, что к ней нельзя было подойти, а сейчас можно каждое клеймо рассмотреть отдельно, и в этом интерес таких выставок, когда иконы, которые невозможно было рассмотреть в иконостасе или экспозиции, здесь можно очень подробно увидеть", - отметил руководитель музея.

В 1995 году было создано Ферапонтовское общество любителей древнерусского искусства, которое объединяло коллекционеров Москвы, Ленинграда, Ярославля, Вологды. Сначала это были только частные коллекционеры, на основе их собраний делали выставки. Затем к обществу добавились государственные, муниципальные, региональные музеи Архангельской, Вологодской, Ярославской областей. Совместные выставки организуют ежегодно в июне, добавил директор музея-заповедника.

Свято-Успенский Кирилло-Белозерский монастырь РПЦ - один из крупнейших русских монастырей, на его территории располагается музей-заповедник, основанный в 1397 году монахом Кириллом, учеником и последователем Сергия Радонежского. Ансамбль монастыря-крепости состоит из 11 каменных церквей, колокольни, двух трапезных, двух больниц, жилых и хозяйственных построек, находящихся в окружении двойного кольца крепостных укреплений XVI и XVII веков. Включен в свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.