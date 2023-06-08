"Смешарики" отметили 20-летие выставкой на "Хлебозаводе"

Каждому из девяти героев мультсериала на выставке посвящено свое отдельное пространство

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Выставка "Смешарики. Искусство быть круглым", посвященная 20-летию мультсериала, открылась в четверг в пространстве "Хлебозавод".

"В этом году у нас двойной юбилей: 20 лет компании ["Рики"] и 20 лет проекту "Смешарики". Мы запланировали эту выставку в качестве условного фотоальбома, когда каждый из вас, пройдя по ней, может вспомнить свои ощущения о первом прикосновении к проекту "Смешарики", что-то переосмыслить, что-то спланировать. И, конечно, это определенный мир, поэтому добро пожаловать в дом "Смешариков", - сказала генеральный директор группы компаний "Рики" Юлия Немчина.

Каждому из девяти героев "Смешариков" на выставке посвящено свое отдельное пространство. Посетители смогут поухаживать за живыми растениями в большой оранжерее Копатыча, посидеть в кресле салона красоты Нюши, изучить строение солнечной системы в планетарии Лосяша, узнать о технологии трехмерной печати в технопарке Пина или попасть в музей диковин Ежика. "Каждый ребенок, который придет сюда, может тактильно почувствовать соприкосновение с жизнью своего любимого персонажа. Здесь можно трогать все: можно поливать цветы, можно примерить наряды Нюши, можно сходить в планетарий и окунуться в жизнь других наших героев. Эта выставка - полное погружение в проект с точки зрения тактильных и визуальных образов", - добавила Немчина в беседе с ТАСС.

Как отметила основатель и генеральный директор бюро Planet9 - сопродюсера выставки - Агния Стерлигова, экспозиция дает возможность буквально физически пройти сквозь миры любимых героев. Каждый из "круглых миров" художники визуализировали с учетом художественных особенностей каждого персонажа. При этом создатели выставки ориентировались не только на детскую аудиторию. "20 лет - это огромный период. На этом проекте выросли не только дети, но и родители, которые вместе с детьми смотрели этот мультфильм", - сказала она журналистам. В свою очередь гендиректор "Рики" отметила, что выставка к юбилею "Смешариков" - это формат для семейной аудитории, куда дети могут прийти не только с родителями, но также с бабушками и дедушками.

Отдельная часть экспозиции посвящена истории создания "Смешариков" и людям, благодаря которым проект появился на свет. Посетители смогут увидеть первые эскизы героев и концепт-арты, а также узнать, как мультсериал про круглых зверей стал международным брендом. По мнению создавшего образ "Смешариков" художника Салавата Шайхинурова, успех проекта кроется в его сплоченной команде, ее высокой работоспособности, а также в умении и желании учиться.

"Те проблемы, те вызовы, которые заданы в истории "Смешариков", абсолютно не детские, но детям они понятны. У каждого взрослого есть любимые серии, и это всегда неожиданно. У каждого ребенка есть любимые серии, и это тоже всегда неожиданно. Каждый может найти в "Смешариках" свою глубину и то, что им интересно", - сказал собеседник агентства.

Особая философия

"В каждой серии "Смешариков" заложен глубинный смысл и глубинная философия, - отметила Немчина в беседе с ТАСС. - Дети видят очень красивую картинку, а родители понимают философию, которая была заложена непосредственно в эпизоде. "Куда уходит старый год", "Ловелас" - это любимые всеми серии с глубоким смыслом в каждой".

По словам Салавата Шайхинурова, особой философией "Смешарики" обязаны художественному руководителю проекта Анатолию Прохорову и сценаристу Алексею Лебедеву. "Анатолий Прохоров как культуролог, психолог и человек, который вместе с Александром Татарским создал студию "Пилот", видел в анимации все, ему было интересно экспериментировать. Он задал нетривиальную задачу - сделать так, чтобы смысловая глубина "Смешариков" была многослойной. Один слой очень простой, он для детей - что-то яркое и двигающееся, второй слой для детей чуть постарше - они уже видят какой-то смысл. Третий - философский - для взрослых, конечно. Это разделение на три условных уровня и дает эту глубину", - сказал собеседник ТАСС. Он также особо подчеркнул, что "Смешарики" не "сюсюкаются" с детьми, для создателей мультсериала принципиально разговаривать с ними как со взрослыми.

В беседе с журналистами генеральный продюсер "Рики" Юлия Николаева отметила, что за 20 лет на "Смешариках" выросло уже несколько поколений детей. "Один из наших любимых вопросов - для кого проект "Смешарики"? На протяжении 20 лет точно стало понятно, что он абсолютно для всех возрастов. Мне кажется, на создание этой выставки нас подтолкнули сами "Смешарики". <...> Несколько лет назад Анатолий Прохоров сказал, что мы хотим сделать проект, который станет событием детства для каждого. Создавая выставку, мы хотели, чтобы это пространство стало уголком или островком детства и добра, куда вам захочется возвращаться и возвращаться. Поэтому я вам всем желаю окунуться в детство и никогда не взрослеть", - сказала она.

Выставка "Смешарики. Искусство быть круглым" будет работать для посетителей до 25 сентября.

Первая серия "Смешариков" вышла в эфир в 2003 году. За эти годы на студии "Петербург" было произведено более 600 серий о приключениях круглых героев, включая тематические "Азбуки со Смешариками", а также три полнометражных фильма. В настоящее время сериал переведен на 23 языка.