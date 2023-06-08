Российский этнографический музей в период белых ночей запускает вечерние экскурсии

Гости смогут пройти по галереям Мраморного зала, обычно закрытым для посещения, прогуляться по музейному дворику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Российский этнографический музей (РЭМ) в Санкт-Петербурге впервые запустит серию экскурсий в вечерние часы, они будут доступны с 14 по 28 июня. Гости смогут пройти по галереям Мраморного зала, обычно закрытым для посещения, прогуляться по музейному дворику, где им расскажут об известных исследователях, которые жили и работали в стенах музея.

"Наш музей летом начинает приглашать на необычные экскурсии, можно сказать, эксклюзивные, вечерние экскурсии, - рассказала журналистам, представляя проект, один из его авторов - научный сотрудник РЭМ Галина Романова. - Когда схлынет поток посетителей, в вечернее время можно более пристально, не торопясь, рассмотреть музей, архитектуру этого здания, которое является одним из самых лучших образцов неоклассицизма начала XX века в Петербурге. И, конечно, вечернее время располагает к созерцанию: мы увидим парадные залы нашего музея, великолепное разнообразие розового карельского мрамора, всю его палитру - от светлого до очень темного, а также наш камерный дворик и здание с внешней стороны".

Зал памяти императора Александра III, который сегодня носит название Мраморного, не имеет аналогов в архитектуре Петербурге. Его площадь - около 1 000 кв. м. У посетителей будет возможность детально изучить практически каждый элемент убранства зала - одновременно с рассказом о том, как, к примеру, создавались 28 мраморных колонн, почти три десятка люстр, большой инкрустированный хрустальный потолок, а также 96-метровый барельеф, посвященный народам Российской империи. "Здесь, конечно, нет портретов, но очень точные антропологические типы. Скульпторы Матвей Харламов и Василий Богатырев ездили по России, рисовали людей, костюмы, животных, и очень точно изобразили эти сценки [из жизни разных народов]", - отметила Романова, рассказывая о барельефе.

В завершение экскурсии "Белые ночи в Мраморном зале" посетители смогут прогуляться по музейному двору. В одном из корпусов на его территории до 1980 года находились квартиры, где жили сотрудники музея. "Здесь жили совершенно великолепные ученые, например Евгения Николаевна Студенецкая, знаменитейший кавказовед; первые два директора [музея] - ученые Клеменц и Миллер. Здесь жил какое-то время Кнорозов, знаменитый ученый, который расшифровал письменность майя", - сказала Романова.

Российский этнографический музей входит в число значимых этнографических музейно-научных учреждений мира. Его собрание насчитывает около 700 тыс. единиц хранения. В коллекциях музея представлены памятники культуры 158 народов и этнических групп России и сопредельных стран. В 2022 году музей отметил 120-летие с момента основания.