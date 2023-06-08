Комиссия при Мосгордуме одобрила установку в столице памятников Сукарно и Боливару

Монумент первому президенту Индонезии планируют установить в парке искусств "Музеон", а лидеру движения за независимость Латинской Америки - на пересечении Университетского и проспекта Вернадского.

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Комиссия по монументальному искусству при Московской городской думе поддержала предложения установить в Москве памятники первому президенту Республики Индонезия Сукарно и лидеру движения за независимость Латинской Америки Симону Боливару.

"Предложение о возведении памятника Симону Боливару поступило от Департамента культуры города Москвы еще в 2010 году. Тогда было согласовано место - пересечение Университетского проспекта и проспекта Вернадского. В октябре 2010 года президент Венесуэлы Уго Чавес принял участие в церемонии открытия закладного камня на месте будущего памятника Симону Боливару в Москве", - сказал в ходе заседания комиссии в четверг ее председатель Игорь Воскресенский, чьи слова приводятся на сайте столичного парламента.

Он уточнил, что повторное предложение об установке поступило в 2023 году от посольства Боливарианской Республики Венесуэла в РФ и мэра Каракаса Кармен Тересы Мелендес. "Монумент является копией конной скульптуры итальянского мастера Адамо Тадолини - болонская художественная школа. Его планирует передать в дар городу правительство Боливарианской Республики Венесуэла", - добавил Воскресенский.

Кроме того, комиссией рассмотрено предложение о передаче в дар городу памятника Сукарно. Оно поступило от посла Индонезии в РФ Хосе Тавареша. Памятник планируется установить на территории парка искусств "Музеон" (ГАУК города Москвы "Центральный парк культуры и отдыха имени Горького") за счет средств бюджета республики. Получены положительные заключения от совета депутатов муниципального округа Якиманка, Москомархитектуры и Мосгорнаследия, отмечается на сайте столичного парламента.

"Установка памятника [первому] президенту [Республики Индонезия] Сукарно задумана как ответ на установку памятника российскому космонавту Юрию Гагарину. Он возведен в столице Индонезии Джакарте в парке Матарам и был открыт 11 марта 2021 года", - отметил председатель профильной комиссии.