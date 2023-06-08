В Екатеринбурге стартовал фестиваль "Денис Мацуев представляет"

Мацуев совместно с Уральским молодежным симфоническим оркестром исполнил Третий фортепианный концерт Рахманинова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль "Денис Мацуев представляет" стартовал в Свердловской филармонии - на открытии Мацуев совместно с Уральским молодежным симфоническим оркестром исполнил Третий фортепианный концерт Рахманинова к юбилею со дня рождения композитора.

"Мы под знаком Рахманинова, 150 лет Сергею Васильевичу. <...> Завтра будет необычная программа, <...> куда войдет очень большой блок, естественно, посвященный Рахманинову. Даже в джазовом концерте, который будет послезавтра, тоже будет не без сюрпризов, посвященных Сергею Васильевичу Рахманинову", - поделился Мацуев, передали ТАСС в пресс-службе филармонии.

Также в день открытия фестиваля Мацуев представил юных талантливых музыкантов - победителя Всероссийского телевизионного конкурса "Синяя птица" и Международного юношеского конкурса пианистов им. С. В. Рахманинова Льва Бакирова, учащихся Уральской специальной музыкальной школы, стипендиатов Межрегиональной благотворительной программы "Новые имена" 2022 года.

Фестиваль продлится до 10 июня. Завершится он джазом. Вместе с Мацуевым выйдут на сцену его друзья и музыканты Александр Зингер, Андрей Иванов, Борислав Струлев, Екатерина Мочалова, а также обладательница Национальной премии в области культуры и искусства "Будущее России" стипендиат Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова Софья Тюрина.

"Искренне надеюсь, что эта традиция будет продолжаться. Уверен совершенно в этом", - подчеркнул заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.