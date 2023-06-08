Богомолов представит новую постановку по горьковским "Дачникам"

По словам режиссера, официальная премьера постановки "Дачники на Бали" запланирована на сентябрь

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Новый спектакль Константина Богомолова в Театре на Бронной по роману Максима Горького "Дачники" будет называться "Дачники на Бали". Об этом художественный руководитель театра сообщил в четверг на сессии "МедиаДня" Академии журналистики "Коммерсант" и Школы событийного продюсирования.

"Дачники" [продолжают историю] "Мудреца", наверное. А называться [постановка] будет "Дачники на Бали", - сказал режиссер в ходе открытого интервью спецкору газеты "Коммерсантъ", главному редактору журнала "Русский пионер" Андрею Колесникову.

В разговоре с корреспондентом ТАСС Богомолов сообщил, что официальная премьера постановки запланирована на сентябрь. "Премьера официальная будет в сентябре. А 5 июля будет предпремьера. И мы сыграем еще это на "Горький фест" в Нижнем Новгороде 9 июля", - сказал режиссер.

Ранее сообщалось, что программа фестиваля искусств "Горький +" предусматривает более 200 мероприятий в Москве, Казани и Нижнем Новгороде. В этом году отмечается 155-летие со дня рождения Горького. Фестиваль посвящен его творчеству. Богомолов сообщал, что в рамках фестиваля покажет свою новую постановку. Он отметил, что это его первая работа по Горькому, в спектакле заняты молодые актеры, а сама пьеса наполнена юмором и иронией.