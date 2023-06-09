Новые регионы России планируют подключить к Пушкинской карте в 2024 году

В Донбассе число кинотеатра предполагается увеличить до 51

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Новые российские регионы планируют подключить к всероссийской программе "Пушкинская карта" с 2024 года. Об этом сообщила в интервью "Известиям" министр культуры РФ Ольга Любимова.

"До конца [2023-го] года Пушкинская карта в новых регионах по понятным причинам работать не может, но мы надеемся начать со следующего года", - сказала она.

Отвечая на вопрос, какую работу Минкультуры проводит в новых регионах, Любимова рассказала, что в этом году порядка 10 тыс. детей с этих территорий привезут в крупные российские города, чтобы они могли познакомиться со страной. "Они ведь порой не были даже в соседних городах. И поэтому очень важно привезти их в Москву, Петербург, Тулу, Калугу. <...> Это новая работа для нас, и со временем мы будем привлекать к ней дополнительные регионы", - отметила министр.

Говоря о кинотеатрах, Любимова рассказала, что в настоящее время в Донбассе работают 22 кинотеатра, к концу года их количество увеличится до 51. "До начала спецоперации на территории Донбасса было два кинотеатра вообще, во всех четырех регионах", - добавила она.

Всероссийская программа "Пушкинская карта" была запущена 1 сентября 2021 года. С ее помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать походы в театры и музеи, на концерты. Номинал карты составляет 5 тыс. рублей в год. С февраля 2022 года к программе подключились кинотеатры.