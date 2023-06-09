В Минкультуры спрогнозировали сборы кинопроката России по итогам года до 40 млрд рублей

По словам министра культуры Ольги Любимовой, пока фильмы с государственной поддержкой заработали 11,5 млрд рублей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Общие сборы российского кинопроката могут достигнуть 40 млрд рублей к концу 2023 года. С таким прогнозом, основываясь на данных Фонда кино, выступила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Я скорее сторонница не обольщаться, что "Чебурашка" и "Вызов" решат проблемы наших кинотеатров, - сказала она в интервью, опубликованном в газете "Известия".- Нам потребуется не один год, чтоб выйти на иной уровень, хотя сейчас в производстве находятся очень сильные, крепкие картины". Любимова отметила, что не хочет заранее "хвастаться и просчитывать миллиарды". "Но я аккуратно скажу, что перед нашим интервью мы поговорили с Фондом кино и пришли к выводу, что в этом году можно прогнозировать общие сборы российского кинопроката до 40 млрд [рублей]".

При этом, по словам Любимовой, пока фильмы с государственной поддержкой заработали в прокате 11,5 млрд рублей. По словам министра, впереди все лето, а также серьезные осенний и зимний периоды: в сентябре после каникул и отпусков, как правило, ожидают рост посещаемости и сборов. "После двух лет ковида и года спецоперации мы очень аккуратно относимся к прогнозам. Но если мы выйдем на 40 млрд, то сможем говорить, что в этом году мы - молодцы", - добавила министр.

Компании The Walt Disney Company, Sony Pictures и студия Warner Bros. в 2022 году приняли решение приостановить деятельность в России в связи из-за событий на Украине. Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к государству и попросила выделить дополнительные средства на ближайшие несколько месяцев, поскольку уход голливудских мейджоров повлек критическое падение посещаемости. Однако организация получила отказ. Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой при этом подчеркнул, что государство ищет другие варианты поддержки российских кинотеатров.