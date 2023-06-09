В Петербурге открывается Восьмой фестиваль народной песни "Добровидение"

В мероприятии примут участие более 100 коллективов со всей России и стран ближнего зарубежья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Восьмой международный фестиваль народной песни "Добровидение" открывается в пятницу в Петербурге. Он пройдет под девизом "Объединяя народы и города" при участии более 100 коллективов со всей России и стран ближнего зарубежья.

"Мы уже в четвертый раз приезжаем на "Добровидение" и очень полюбили этот фестиваль. Он всегда был в нашем сердце как самый необходимый, как наша передача "Играй, гармонь!". Очень хочется, чтобы наши встречи на этот раз были наполненными, насыщенными, ярким. Мы везем актуальные, нужные сегодня песни, но еще будем работать и как съемочная группа. И хочется как можно больше успеть за эти дни. А главное мое пожелание участникам фестиваля - сохранять боевой дух, чтобы мы верили в свои силы, верили в нашу Родину, и пусть народное творчество помогает нам сохранять наше единство", - сказала на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС фолк-певица, генеральный директор Российского центра "Играй, гармонь!", заслуженная артистка России Анастасия Заволокина.

Открытие фестиваля в день рождения основателя города Петра Первого состоится на территории Петропавловской крепости, а затем - в Академической капелле Санкт-Петербурга. В один из дней фестиваль перенесется на площадку Центрального парка культуры и отдыха имени Кирова, а четырехчасовой гала-концерт лауреатов и почетных гостей "Добровидения" пройдет 10 июня в концертно-спортивном комплексе "Сибур Арена".

Среди участников - Хор Сретенского монастыря, Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, Государственный академический Омский русский народный хор, Государственный академический Воронежский русский народный хор, Ансамбль народной музыки "Ватага", Государственный вокально,-хореографический ансамбль "Русь", победители проекта "Голос" Петр Захаров, иеромонах Фотий.

Фестиваль представит зрителям лучших гармонистов России, среди которых Валерий Семин, Ансамбль "Пташица", ансамбль "Частушка" имени Геннадия Заволокина, исполнитель и автор песен Виталий Аксенов, Государственный ансамбль песни и танца Республики Коми имени Виктора Морозова "Асъякыа". В празднике примут участие представители Донбасса.

За семь лет на фестивале выступили более 10 тыс. артистов из 15 стран и 50 регионов России, исполнили свыше 10 тыс. песен. "Добровидение" посмотрели более 100 тыс. зрителей. Главной целью фестиваля один из его инициаторов депутат Государственной думы Олег Нилов считает развитие народной культуры, укрепление мира и дружбы между народами. Как было отмечено на пресс-конференции, в 2023 году фестиваль получил поддержку Министерства культуры РФ и Росконцерта.