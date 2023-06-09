В Люксембурге открылась выставка, посвященная 150-летию со дня рождения Рахманинова

Она будет открыта до конца июня для всех желающих

ЛЮКСЕМБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Выставка Российского национального музея музыки, посвященная 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова (1873-1943 годы) открылась в четверг в Русском доме в Люксембурге, передает корреспондент ТАСС. Торжественный вечер начался с лекции о жизни и творчестве композитора в России и США, которую прочел генеральный директор музея Михаил Брызгалов.

Затем здесь прошел фортепианный концерт, на котором пианистка Инна Ван Мехелен и сопрано Елена Федорова исполнили романсы Рахманинова "Не пой, красавица, при мне" (стихи А. С. Пушкина), "В молчании ночи тайной" (стихи А. А. Фета), "Ночью в саду у меня" (стихи А. А. Блока) и другие.

"Эта выставка уже прошла во многих европейских странах, мне лично посчастливилось открывать эту выставку в Риме, Берлине, Дрездене, Вене, Париже, в Брюсселе и сегодня здесь, в Люксембурге. В Русские дома приходит замечательная публика, это не только наши соотечественники, но и местное население, которое прекрасно относится к русской культуре, в частности к русской музыке, к Рахманинову. Я с большим удовольствием читаю лекции, рассказываю подробности из жизни Рахманинова, малоизвестные факты его биографии. Всегда это вызывает положительную реакцию людей, и обычно такие встречи начинаются с круглого стола, а заканчиваются долгими разговорами по окончании официальных мероприятий", - сказал ТАСС Брызгалов.

"На нашей выставке представлены в цифровом виде экспонаты из фондов музея музыки. Они снабжены QR-кодами, по которым можно послушать записи музыки, в том числе редкие. Их сейчас нет в открытом доступе. Например, Рахманинов играет Рахманинова: исполнение, которое считается одним из лучших исполнений 1928 года, где Рахманинов играет свой Концерт номер 2 с Филадельфийским оркестром. Есть радиопрограммы радио "Орфей" о великом композиторе. То есть выставка высокотехнологична, и она позволяет публике не только увидеть экспонаты, но и услышать их", - отметил он.

Директор Русского дома в Великом Герцогстве Марина Бочарова рассказала ТАСС, что выставка будет открыта до конца июня в свободном доступе для всех желающих. Она отметила, что 150-летие Рахманинова - это целый цикл мероприятий, которые проходят в течение всего этого года. "Выставка Российского национального музея музыки - одно из центральных событий программы Русского дома в Люксембурге к 150-летию Сергея Рахманинова. Поскольку материалы представлены не только на русском, но и на французском языке, экспозиция может быть интересна и соотечественникам, и местной аудитории. Нами запланирована целая серия просветительских и концертных мероприятий, в рамках которых мы хотели бы осветить разные грани таланта Рахманинова, в том числе как автора духовной и хоровой музыки", - подчеркнула она.

Лекция, концерт и сама выставка вызвали интерес посетителей. Зал Русского центра был полон. Здесь собрались представители разных поколений соотечественников, слушатели курсов русского языка, специалисты по истории и культуре России и просто ценители музыкального искусства.

"Сергей Рахманинов - это человек, который навсегда вписал свое имя в мировую культуру. Это относится ко многим великим русским писателям, композиторам, ученым. Их вклад в нашу культуру и цивилизацию не имеет никакого отношения к политическим потрясениям сегодняшнего дня. Было очень интересно узнать больше об этом человеке", - сказал корреспонденту ТАСС один из посетителей выставки.