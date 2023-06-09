"Дни африканской культуры и кино" впервые пройдут в России с 25 по 28 июля

Мероприятие станет частью культурной программы второго саммита "Россия-Африка"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Многообразие африканской культуры представят в России на фестивале "Дни африканской культуры и кино", который впервые пройдет в Санкт-Петербурге с 25 по 28 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе форума в пятницу.

"Это первый фестиваль в России, где будет представлена культура Африки во всем ее многообразии. Мероприятие станет частью культурной программы второго саммита "Россия-Африка" и состоится при поддержке Министерства культуры РФ", - сказали в пресс-службе.

Основной площадкой культурного форума станет киностудия "Ленфильм". В программу фестиваля вошли выставки, музыкальная часть с концертами африканских исполнителей, современная африканская поэзия, тематические лекции и круглые столы. В частности, посетители смогут увидеть снимки советского фотографа Николая Драчинского, сделанные им во время путешествий по Египту и Судану в 1956-1957 годах, а также познакомиться с работами современных фотографов разных поколений и жанров. Среди них, в частности, представлены снимки российского фотографа, постоянного автора National Geographic Сергея Горшкова, с которым также можно будет пообщаться на творческой встрече. Хедлайнером концертной программы станет сенегальский исполнитель, автор неофициального гимна Африки Исмаэль Ло.

Один из основных блоков фестиваля - кинопрограмма, организованная в партнерстве с "Роскино". Посетителей ждут ретроспективы, показы документальных и художественных фильмов современных африканских режиссеров - от работ независимых малобюджетных студий до фильмов Каннского кинофестиваля. Также на фестивале состоятся несколько тематических круглых столов и творческих встреч с кинематографистами, в том числе с режиссером, сценаристом и кинопродюсером из Уганды Набвангой Ай.Джи.Джи.

По словам основателя и директора фестиваля Анны Штиль, идея создания форума возникла из желания познакомить россиян с современной африканской культурой, которая "бросает вызов всем стереотипам об Африке". "Дни африканской культуры и кино" - международное событие, призванное объединить страны посредством культурного диалога. Основная миссия фестиваля - расширить возможности для популяризации российских, африканских и совместных проектов в сферах креативных индустрий, медиа, культуры, гостеприимства и образования в России и странах Африки", - привели ее слова в пресс-службе.

Полную программу и расписание организаторы фестиваля объявят позже. Вход на все мероприятия бесплатный, по регистрации на сайте фестиваля. Фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Сенегала, посольства Сенегала в РФ, "Роскино" и киностудии "Ленфильм".