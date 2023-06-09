Бесплатные показы детских фильмов в столичной сети "Москино" пройдут до 22 августа

Сеансы пройдут в девяти столичных кинотеатрах: "Искре", "Космосе", "Вымпеле", "Спутнике", "Березке", "Туле", "Молодежном", "Салюте" и "Сатурне"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сеть "Москино" в период летних каникул организует бесплатные показы детских фильмов из золотого отечественного фонда. Сеансы пройдут до 22 августа в девяти столичных кинотеатрах: "Искре", "Космосе", "Вымпеле", "Спутнике", "Березке", "Туле", "Молодежном", "Салюте" и "Сатурне", сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе департамента культуры.

"В программу вошли как современные ленты, так и те, на которых выросли уже многие поколения. Кинотеатры ждут посетителей каждый вторник до 22 августа включительно", - сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводит пресс-служба.

Так, 13 июня зрители увидят комедию о лете и дружбе "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", 20 июня - сказку по мотивам повести Лазаря Лагина "Старик Хоттабыч", 27 июня - картину режиссера Ролана Быкова "Внимание, черепаха!".

Июльские показы начнутся 4 июля с "Волшебной лампы Аладдина". 11 июля представят калмыцкое кино "Небесный верблюд". 18 июля - телемюзикл "Волшебная сила", состоящий из нескольких историй по мотивам рассказов и сценариев писателя Виктора Драгунского. 25 июля - современную семейную комедию о поездке мальчика в лагерь на берегу самого глубокого озера "Байкальские каникулы".

"В августе в кинотеатрах можно будет посмотреть такие фильмы, как "Порядок вещей", "Варвара-краса, длинная коса", "Сказка странствий", "Где это видано, где это слыхано", "Пожар во флигеле, или Подвиг во льдах" и "Подзорная труба", - добавили в департаменте культуры.

Вход на показы бесплатный, необходима предварительная регистрация на сайте киносети.