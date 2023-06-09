По данным сервиса "Литрес", рейтинг возглавили Александр Пушкин, Михаил Булгаков и Федор Достоевский

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Россияне назвали классиков отечественной литературы, которыми гордятся больше всего. Рейтинг возглавили Александр Пушкин, Михаил Булгаков и Федор Достоевский, следует из результатов опроса, предоставленных пресс-службой книжного сервиса "Литрес" в пятницу.

"В преддверии Дня России книжный сервис "Литрес" провел опрос среди пользователей и узнал, кем из классиков отечественной литературы они гордятся больше всего. Лидером рейтинга стал Александр Пушкин (78%), на втором месте - Михаил Булгаков (68%). На третьем - Федор Достоевский (64%)", - говорится в сообщении.

В первую пятерку рейтинга также вошли Антон Чехов - свой голос писателю отдали 62% респондентов - и Лев Толстой (61%). В топ-10 классиков, которыми россияне гордятся больше всего, вошли Сергей Есенин (59%), Николай Гоголь (57%), Михаил Лермонтов (56%) и Анна Ахматова (50%). Замыкает рейтинг Корней Чуковский, которого назвали 46% респондентов.

"Первое место читатели ожидаемо отдали Александру Сергеевичу - это автор, любовь к которому мы взращивали с детства, и стихотворения которого каждый из нас знает наизусть. <...> Интересно, что в топ-10 попала Анна Ахматова, а не Марина Цветаева, также нет Александра Островского, самого популярного русского драматурга, зато читатели отметили Корнея Чуковского", - привели в пресс-службе комментарий шеф-редактора группы компаний "Литрес" Екатерины Писаревой.

Согласно результатам опроса, гордятся классиками отечественной литературы 96% читателей, а 90% отметили, что классические произведения являются актуальными и в наши дни. Кроме того, 66% опрошенных уверены, что их книги позволяет погрузиться в историю России, 59% отметили, что через них читатель познает душу русского народа, а 58% ответили, что классическая литература позволяет понять психологию поведения русского человека.

Группа компаний "Литрес" провела опрос в июне 2023 года. В нем приняли участие более 1,4 тыс. пользователей старше 16 лет из разных городов России.