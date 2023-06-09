В Екатеринбурге впервые пройдет фестиваль марийской народной культуры

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, на мероприятии ожидаются гости из Марий Эл, Башкирии и с Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Марийский народный фестиваль культуры "Ага-Пайрем" впервые пройдет в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пятницу в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Фестиваль марийской народной культуры "Ага-Пайрем" 10 июня впервые пройдет в Екатеринбурге. В год 300-летия уральской столицы на фестиваль прибудут гости из городов и поселков Свердловской области, Татарстана, Марий Эл, Башкирии, Пермского края, Челябинской области", - говорится в сообщении.

По словам главы национально-культурной автономии марийцев Свердловской области "Урал Мари" Натальи Ябековой, в Екатеринбурге проживает множество выходцев из районов компактного проживания марийцев. "Праздник даст возможность вернуться к корням и им, и их детям. Кроме того, мы сможем громче рассказать о себе, о своих традициях широкой публике", - сказала она.

В 2023 году на фестиваль в Екатеринбурге приедут порядка 200 марийцев-артистов и зрителей из разных муниципальных районов Свердловской области. В программе фестиваля - выставка подворий участников, творческие мастер-классы, дефиле национальных костюмов и большая концертная программа.

Фестиваль народа мари проводится для сохранения и развития марийских традиций, а также приобщения подрастающего поколения к культурным традициям марийского народа.