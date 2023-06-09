На VK Fest выступят более 50 блогеров

Фестиваль пройдет во Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Сириусе и Москве

Более 50 блогеров, в числе которых Анастасия Ивлеева, Антон Шастун, Дмитрий Масленников и Karna.val, выступят на VK Fest в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе "ВКонтакте" в пятницу.

"Более 50 инфлюенсеров присоединятся к VK Fest, который состоится этим летом в пяти городах России. Среди участников - KARA KROSS, коллектив КЛИККЛАК, Милана Хаметова, Yan Dilan и многие другие", - рассказали в пресс-службе.

В программе заявлены юмористические шоу, музыкальные номера, паблик-токи, автограф-сессии, а также розыгрыши подарков и другие активности.

На VK Fest в Москве и Санкт-Петербурге будет работать специальная зона "Блогеры". В Парке Горького в Москве выступят Дмитрий Масленников, KARA KROSS, участники шоу "Импровизация" Антон Шастун, Сергей Матвиенко, Арсений Попов, Дмитрий Позов, а также объединения КЛИККЛАК - Эльдар Джарахов, Даня Крастер, Андрей Прокофьев, Андрей Старый и Михаил Литвин. Кроме того, в VK Fest примут участие Милана Хаметова, Анастасия Ивлеева, Yan Dilan, Алексей Столяров, Амина Tenderlybae, Karna.val, Роман Каграманов, ЛУНАКОМ, Катя Адушкина, Аня Ищук, Катя Голышева, GAVRILINA, ДимасБлог, Соня SLEEPY, Герман Глас, DJ TWINS, Влад Кудинов, ФРОСЯ, Nansi & Sidorov, Thegerbers, Chanderland, veydi_rush, Настя BAD BARBIE, Егорик и ДАНИК.

На площадке VK Fest в Парке 300-летия Санкт-Петербурга выступят Роман Каграманов, MILANA STAR, объединение КЛИККЛАК, Karna.val, GAVRILINA, Алексей Столяров, veydi_rush, Yan Dilan, Настя Рыжик, Настя Кош, Настя BAD BARBIE, Chanderland, Kristi Krime, Аня Ищук, ДимасБлог, Соня SLEEPY, Катя Голышева, Герман Глас, ФРОСЯ, Милана Хаметова, Егорик, ДАНИК, Супер Стас и ЯЯНА.

На Медальной площади в Олимпийском парке Сириуса выступит Дмитрий Масленников, в парке "Арена" в Новосибирске и на набережной Цесаревича во Владивостоке​​ к нему присоединится KARA KROSS. На этих площадках блогеры также встретятся с гостями фестиваля на стенде VK Клипов.

Ранее "ВКонтакте" опубликовала окончательный лайнап VK Fest и представила зоны фестиваля, где гостей ожидают более 200 активностей. VK Fest в 2023 году пройдет в пяти городах страны. Во Владивостоке фестиваль состоится 17 июня, в Новосибирске - 24 июня, в Санкт-Петербурге - 1 и 2 июля, в Сириусе (Сочи) - 8 июля, в Москве - 15 и 16 июля.