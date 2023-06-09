В Okko состоялась премьера 100-го эпизода "Простоквашино"

В "Союзмультфильме" рассказали, что серию "Дело о пропавшей лопате" создали в стилистике нуарного детектива

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сотый эпизод мультсериала "Простоквашино" киностудии "Союзмультфильм" вышел в онлайн-кинотеатре Okko в пятницу. Студия выпустила серию "Дело о пропавшей лопате" в стилистике нуарного детектива, сообщили журналистам в пресс-службе "Союзмультфильма".

"В онлайн-кинотеатре Okko 9 июня состоялась премьера 100-й по счету серии мультсериала "Простоквашино" под названием "Дело о пропавшей лопате". Круглая цифра - не единственный юбилей популярного проекта в этом году. Так, свое 45-летие отмечает первая серия классической трилогии "Трое из Простоквашино" (режиссер Владимир Попов), а также современный мультсериал, который выходит на экраны вот уже пять лет", - рассказали представители киностудии.

По словам генерального продюсера "Союзмультфильма" Юлии Осетинской, несмотря на многолетнюю историю, "Простоквашино" - по-прежнему живой проект. "Сотую серию мы решили отметить смелым экспериментом, иронически обыграв эстетику комикса и нуарного детектива", - сказала она, добавив, что благодаря захватывающему сюжету "Дело о пропавшей лопате" держит зрителя в напряжении вплоть до финала.

Героев "Простоквашино" озвучивают Татьяна Васильева, Антон Табаков, Иван Охлобыстин, Павел Деревянко, Мигель Керимов. В "Союзмультфильме" добавили, что выход сотой серии даст старт большому количеству праздничных мероприятий, акций и конкурсов, которыми киностудия планирует отметить значимые даты.

Мультсериал "Простоквашино", премьера которого состоялась в 2018 году, вдохновлен советским циклом по произведениям писателя Эдуарда Успенского и выполнен в сложном жанре анимационного ситкома. Проект входит в топ-20 самых узнаваемых мультсериалов среди детей от 4 до 15 лет, у мультфильма более 219 млн просмотров на YouTube и более 1,4 млрд просмотров суммарно за всю историю. "Простоквашино" входит в пятерку самых просматриваемых мультсериалов в онлайн-кинотеатре Okko (1 млн просмотров в 2023 году).