Пират Голливудского моря: как Джонни Депп потерял почти все, но нашел силы вернуться

Загадочный кондитер Вилли Вонка, Безумный Шляпник, Эдвард Руки-ножницы, демон-парикмахер Суини Тодд и, конечно, капитан Джек Воробей — больше всего Джонни Депп любит играть эксцентричных персонажей. Да и в реальности от своих героев не отстает, живет неординарно: пишет картины, играет в своей рок-группе, коллекционирует кукол Barbie, покупает острова и виноградники, разводится с женой так, что за процессом годами следит весь мир. Скандал с Эмбер Херд чуть не лишил Джонни Деппа карьеры: он обвинялся в насилии, голливудские кинокомпании расторгли с ним контракты и отстранили от ролей. Но Деппу удалось доказать свою невиновность, и теперь он переживает ренессанс — в мае на Каннском фестивале его встретили семиминутными овациями. Рассказываем, какие еще падения и взлеты были в жизни актера.

Джонни Депп родился в городе Оуэнсборо в штате Кентукки. Семья его была довольно большой (Джонни — четвертый ребенок), но далеко не образцовой. Отец работал инженером-строителем, любил выпить, периодически избивал жену и детей. Мать была официанткой, до ночи пропадала на работе, а когда возвращалась, "ругалась как моряк, играла в карты и курила", вспоминал актер. К тому же они постоянно переезжали: в одном из интервью Джонни рассказывал, что сменил к 15 годам, возможно, 40 адресов. Лучше всего мальчик ладил с дедушкой Джимом, а когда потерял его, оказался предоставлен сам себе. Джонни прогуливал уроки, с 12 лет начал курить, пить, вскоре познакомился и с запрещенными веществами.

В 15 лет Депп вылетел из школы, но решил, что ему это на руку: парня интересовала исключительно музыка, он не расставался с электрогитарой, которую ему подарила мать. В этот же год родители Джонни развелись. Подросток возомнил себя рокером и ушел из дома: без конца выступал в клубах, ночевал в машине, подрабатывал на стройках, знакомился с другими музыкантами. В начале 1980-х группа The Kids, в которой играл Джонни, перебралась в Лос-Анджелес. Решение оказалось удачным — вскоре их бэнд стали приглашать выступать на разогреве у Игги Попа, The Ramones, Talking Heads.

Как попасть в кино

В 20 лет в Лос-Анджелесе Джонни женился на визажистке Лори Энн Эллисон. Благодаря ей он познакомился и подружился с начинающим актером Николасом Кейджем. Тот посоветовал Деппу переключиться с музыки на актерство и даже поделился контактом своего агента. Гитарист не собирался бросать свое дело, но решил попробовать: вдруг продюсеры заметят его и помогут продвинуться группе? И тут произошло невероятное: практически сразу Джонни Деппа взяли на одну из главных ролей в фильм Уэса Крейвена "Кошмар на улице Вязов" (1984).

После выхода картины его пригласили еще в несколько проектов, среди них "Частный курорт" (Джордж Бауэрс) и "Жар" (Мэтью Чэпмен). Джонни постепенно увлекся съемками и пошел обучаться актерскому мастерству. В 1986 году одну из второстепенных ролей в военной драме "Взвод" ему предложил признанный режиссер Оливер Стоун. Фильм номинировали на восемь "Оскаров", но на премьере выяснилось, что большинство сцен с участием Деппа вырезали.

Джонни Депп (второй справа) на съемках фильма "Кошмар на улице Вязов", 1984 год © New Line Cinema/ Getty Images

Впрочем, успех не заставил себя ждать: уже через год на Джонни обрушилась известность. В харизматичного полицейского Тома Хэнсона, главного героя сериала "Джамп-стрит, 21", повлюблялись все американские девушки. В этой роли Депп оставался на протяжении четырех лет, пока шел сериал, и даже устал от нее. Он пытался уйти из проекта, специально накалял отношения с продюсерами и мечтал, чтобы какой-нибудь вдумчивый режиссер спас его из плена ситкома. И вскоре мечта сбылась.

Смена амплуа

В 1990 году Джонни Депп познакомился с Тимом Бертоном, на кастинге в фильм "Эдвард Руки-ножницы" они мгновенно нашли общий язык. "Он был похож на меня, такое "белое отребье" из пригорода. Это было даже не вербальное понимание. Это было что-то, что я чувствовал. Ему нравились персонажи, ему было интересно играть ради искусства, а не ради денег", — вспоминал в одном из интервью режиссер. Деппу досталась главная роль.

С Дайан Уист на съемках фильма "Эдвард руки-ножницы", 1990 год © Twentieth Century Fox Film Corpo/ Sunset Boulevard/ Corbis via Getty Images

Благодаря Бертону актер, как и хотел, наконец сменил амплуа и появился в образе чудаковатого, неуклюжего, недоработанного механического человека с ножницами вместо кистей.

Современная сказка с готической атмосферой собрала отличные отзывы, получила несколько премий, подарила Деппу номинацию на "Золотой глобус" и многолетнюю дружбу с Бертоном. На сегодняшний день Джонни Депп поучаствовал в восьми картинах режиссера, при этом многие из них — "Сонная Лощина" (1999), "Чарли и шоколадная фабрика" (2005), "Эд Вуд" (1994), мультфильм "Труп невесты" (2005) — можно назвать культовыми.

Кадр из фильма "Сонная Лощина", 1999 год © Paramount Pictures/ Sunset Boulevard/ Corbis via Getty Images

В 1990-е ежегодно выходило по несколько фильмов с участием Деппа. Он окончательно попрощался со статусом звезды подростковых мелодрам и много работал с независимыми режиссерами. Сыграл главную роль в фильме Эмира Кустурицы "Аризонская мечта", да так понравился режиссеру, что тот спустя годы установил в Сербии памятник Джонни Деппу. В артхаусном, черно-белом вестерне Джима Джармуша "Мертвец" он появился в сюрреалистичном образе скромного бухгалтера, который отправляется в мистическое путешествие по Дикому Западу.

"Что гложет Гилберта Грейпа" (Лассе Халльстрем), "Донни Браско" (Майк Ньюэлл), "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" (Терри Гиллиам), "Девятые врата" (Роман Полански), "Сонная Лощина" и "Эд Вуд" (Тим Бертон) номинируются на "Оскар", "Сатурн" и премию Каннского фестиваля. Не приносят Деппу наград, но делают его одним из самых востребованных актеров.

В 1997 году в Каннах вышел "Храбрец" — режиссерский дебют Джонни Деппа. Он же в главной роли — безработного и отсидевшего в тюрьме индейца, который ради денег и семьи соглашается на криминальное предложение. Деппа в целом волнует и привлекает тема Дикого Запада: в его роду, кроме ирландцев и немцев, были индейцы чероки — актер с трепетом относится к этому факту.

В 2000-е карьера Деппа была на пике: появляются такие хиты, как "Шоколад" (Лассе Халльстрем), "Кокаин" (Тед Демме), "Волшебная страна" (Марк Форстер), "Турист" (Флориан Хенкель). Но самый громкий проект, конечно, "Пираты Карибского моря: Проклятие "Черной жемчужины" (Гор Вербински). Джонни Депп получил несколько премий как лучший актер и свою первую персональную номинацию на "Оскар" (этой награды у него, кстати, нет до сих пор). Капитан Джек Воробей стал всемирным любимцем: образ этого героя Джонни Депп полностью придумал сам. И косички, и украшения, и золотые коронки, и треуголка, которая без конца слетает, и странная походка, и фирменные ужимки — ничего из этого не было в изначальном сценарии, и актеру пришлось убеждать продюсеров, что все его находки необходимы.

Кадр из фильма "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца", 2006 год © imago stock&people via Reuters Connect

В роли пирата-авантюриста, который постоянно попадает в неловкие обстоятельства, Джонни Депп снялся в пяти фильмах. Он так свыкся со своим персонажем, что даже купил себе остров в Карибском море. Образ Джека Воробья стал культовым, но была и обратная сторона: со временем критики начали говорить, что актер оказался заложником этого амплуа и теряет свою индивидуальность. В 2010-е в карьере Деппа происходит спад: его регулярно номинируют на антипремию "Золотая малина" — за роли в фильмах "Одинокий рейнджер" (Гор Вербински), "Мордекай" (Дэвид Кепп), "Алиса в Зазеркалье" (Джеймс Бобин) и в пятой части франшизы про пиратов "Мертвецы не рассказывают сказки". С одной стороны, Джонни Депп остается одним из самых высокооплачиваемых актеров (в 2012-м он даже попал в Книгу рекордов Гиннесса, заработав $75 млн за год). С другой, в 2015-м Forbes ставит его на вершину рейтинга самых переоцененных звезд Голливуда.

Скандалы, интриги, расследования

Последние годы имя Джонни Деппа не покидало инфополе, но причиной тому были не новые роли, а громкий развод с актрисой Эмбер Херд. Они познакомились на съемках картины Брюса Робинса "Ромовый дневник". На тот момент Депп уже 14 лет был в отношениях с актрисой Ванессой Паради, и их союз казался идеальным. Ради возлюбленной Депп перебрался во Францию, купил там не только дом, а целую деревню в Провансе и виноградники. Режиссировал клипы Ванессы Паради, завязал с алкоголем, наркотиками и скандальными выпадами, которые допускал в 1990-е, вел примерный образ жизни, стал заботливым отцом для их двоих детей.

Джонни Депп и Ванесса Паради, 2005 год © AP Photo/ Kevork Djansezian

Однако встреча с 24-летней Эмбер Херд все изменила. "Когда я впервые увидел Эмбер, мне показалось, что передо мной Лорен Бэколл, звезда золотой эпохи Голливуда", — говорил Депп в интервью журналу Globe. После выхода "Ромового дневника" в 2011 году их роман развивался стремительно. Актер расстался с Паради и красиво ухаживал за старлеткой, купил для нее за $16 млн особняк в Теннесси, затем еще один в английском графстве Сомерсет.

Судя по интервью того периода, Депп действительно влюбился, он видел в Эмбер родственную душу и признавался: "Я не мог выбросить ее из головы. Я постоянно следил за ней и за ее графиком". Споры о том, была ли влюблена Херд, ведутся до сих пор. Но известно, что на протяжении пары лет она постоянно манипулировала чувствами Джонни: брала паузы, "чтобы все обдумать", параллельно заводила романы с коллегами. Депп же делал все, чтобы привлечь ее, даже построил на своем острове копию бара из фильма "Ромовый дневник" и назвал пляж в честь Эмбер. Друзья отговаривали Джонни от этой затеи, но в 2014 году актер сделал предложение, и в 2015-м пара поженилась.

Эмбер Херд и Джонни Депп в суде, 2022 год © AP Photo/ Steve Helber, Pool

Для Херд это было победой, ведь официально Депп не был женат даже на Ванессе Паради, с которой провел столько лет вместе. При этом актер отказался от составления брачного договора — эта формальность казалась ему унизительной. Но уже через год, скорее всего, об этом пожалел: в 2016-м Эмбер Херд публично обвинила Деппа в психологическом и физическом насилии, подала на развод и запросила $50 тыс. ежемесячно в качестве алиментов. Для Деппа происходящее стало тяжелейшим ударом, ведь за три дня до заявления Херд он потерял свою мать.

Конфликт удалось урегулировать: актер выплатил компенсацию в размере $7 млн, а брак официально расторгли. Но Херд продолжила обвинять Деппа и выпустила про него "разоблачительную" колонку в The Washington Post. Поэтому в 2019-м дело набрало новый, гораздо более масштабный оборот: Депп решил восстановить свою репутацию и подал на Эмбер в суд за клевету, а она направила встречный иск. Разбирательства растянулись до 2022 года, были такими скандальными, а иногда и шокирующими, что канал Court TV вел из зала заседания прямые трансляции, превратив суд в реалити-шоу.

За эти годы Депп потерял работу: компания Warner Bros. отстранила его от проекта "Фантастические твари", а студия Disney лишила роли Джека Воробья в шестой части "Пиратов". Актер влез в долги, начал распродавать имущество и сдал даже внешне. После всех тяжб Джонни Деппа оправдали, а Эмбер Херд признали виновной в клевете и обязали выплатить многомиллионную компенсацию.

Теперь дела звезды постепенно налаживаются: в мае Каннский фестиваль открылся фильмом режиссера Майвенн "Жанна Дюбарри", где Депп сыграл главную роль Людовика XV. После показа актер получил семиминутные овации — по словам присутствовавших, он едва не расплакался от такого приема. В этом же месяце компания Dior, которая прежде сотрудничала с Деппом и поддерживала его во время судебного процесса, заключила с ним контракт на $20 млн — это самая крупная сделка в истории мужских ароматов.

Кроме того, в конце прошлого года издание The Sun сообщило, что Джонни Депп вернется к роли Джека Воробья в шестой части франшизы. Известно также, что актер приступил к работе над собственным фильмом о Модильяни, одну из ролей в нем сыграет Аль Пачино. Ну, а прямо сейчас вместе со своей рок-группой The Hollywood Vampires, основанной в 2015 году вместе с Элисом Купером и Джо Перри, Джонни Депп находится в мировом туре.

Дарья Шаталова