Реставраторы Эрмитажа обнаружили надпись на паникадиле, созданном Петром I

Как рассказал заведующий сектором "Зимний дворец Петра I" Сергей Нилов, надпись была сделана за день до выезда Петра и Екатерины с марциальных вод, когда он ехал в Москву готовиться ее короновать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Реставраторы Эрмитажа обнаружили надпись, собственноручно сделанную Петром I на паникадиле (церковной люстре со множеством источников света), созданном царем. Об этом сообщил в пятницу заведующий сектором "Зимний дворец Петра I" Сергей Нилов, выступая на торжественном открытии XVI международного петровского конгресса в Санкт-Петербурге.

"Вы видите уникальную надпись, которую обнаружили наши реставраторы, когда готовили это замечательное паникадило, сделанное руками Петра Великого на олонецких марциальных водах, когда он там был в 1724 году. И там вы можете прочитать собственноручную надпись, сделанную царем. И подпись: "Петр", - рассказал Нилов, демонстрируя фотографии объекта и обнаруженной надписи.

Он отметил, что в посвященном Петру I труде писателя Осипа Беляева, служившего при Кунсткамере и библиотеке Императорской академии наук, есть сведения о том, что два паникадила хранились в Петропавловском соборе: большое - на 27 рожков, которое сейчас висит в галерее Петра Великого в Эрмитаже, а второе всегда находилось в запасниках музея.

"Когда мы сейчас готовили выставку в Екатеринбурге в нашем центре "Эрмитаж - Урал" для выставки "Екатерина I - продолжательница дел Петра Великого" я как раз отдал реставраторам это паникадило, выяснилось, что там внутри эта надпись. А сделана она была буквально за день до выезда Петра и Екатерины с марциальных вод, когда он ехал в Москву готовиться ее короновать", - рассказал Нилов. Надпись гласит: "Сие приносится в знак благодарения Господу Богу за целебные воды. Сделано при оных марта в 14-й день 1724 года".

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил на церемонии, что эта находка стала "подарком всем на открытие [конгресса]". Он также напомнил, что музей сейчас готовит новую постоянную экспозицию об императрице Елизавете Петровне. Говоря о новых проектах, посвященных Петру I, Пиотровский назвал труд, изданный недавно на Восточном факультете Санкт-Петербургского государственного университета. Он посвящен образу Петра в литературе и культуре Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. В числе интересных тем, которые освещаются в исследовании, - "образ Петра во вьетнамских комиксах, в корейских социальных сетях", - отметил он.

О конгрессе

XVI международный петровский конгресс проходит 9-10 июня. В 2023 году он посвящен 320-летию основания Санкт-Петербурга, а также первому генерал-губернатору города Александру Меншикову, 350-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.

Спикерами конгресса станут ведущие специалисты в области изучения петровской эпохи, представляющие учреждения культуры, науки и образования нескольких городов России. Также ожидаются доклады участников из Льежа, Минска. "В молодежной секции вместе с начинающими российскими исследователями примут участие наши гости из Великобритании, Колумбии и Сирии", - отметила на открытии заместитель директора Института культурных программ Санкт-Петербурга Инна Свидерская.

Петровские конгрессы проводятся под эгидой Министерства культуры России и Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Организатором выступает Институт Петра Великого при участии Государственного Эрмитажа, музея-заповедника "Петергоф", Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Санкт-Петербургского института истории РАН, Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Фонда имени Д. С. Лихачева и других учреждений культуры, науки и образования.