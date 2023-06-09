Реставраторы Голубейко и Орловская получили госпремию за восстановление картины Репина

Художники отмечены "за многолетнюю фундаментальную работу по восстановлению картины", которая была повреждена в Третьяковской галерее

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Художники-реставраторы Андрей Голубейко и Александра Орловская, восстановившие полотно Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", удостоены Государственной премии России в области литературы и искусства 2022 года. Имена лауреатов оглашены в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.

Голубейко и Орловская, работающие в Третьяковской галерее, отмечены "за многолетнюю фундаментальную работу по восстановлению картины". Полотно было повреждено вандалом в 2018 году, его реставрация завершилась в 2022 году, в мае прошлого года картина возвращена в постоянную экспозицию Третьяковской галереи.

58-летний Голубейко - художник-реставратор высшей категории, заведующий отделом научной реставрации масляной станковой живописи XVIII-XX веков Третьяковской галереи. 47-летняя Орловская - художник-реставратор высшей категории, сотрудник отдела научной реставрации масляной станковой живописи XVIII-XX веков Третьяковской галереи.

После повреждения полотна в 2018 года была создана специальная реставрационная мастерская, оснащенная климатическим и световым оборудованием. Как отмечают специалисты, для сложной многозадачной работы с большемерным полотном был применен не имеющий аналогов в мире многофункциональный реставрационный комплекс, который разработал и изготовил Голубейко. Орловская разработала инновационную методику реставрации и реконструкции для картины. Эксперты подчеркивают, что "коллективом реставраторов была проделана огромная исследовательская, архивная, аналитическая и реставрационная работа по восстановлению поврежденного шедевра".

Как ранее говорил Голубейко, поврежденное вандалом полотно "Иван Грозный и сын его Иван 6 ноября 1581 года" приобрело прежний вид, все поставленные перед реставраторами задачи были выполнены. По его словам, теперь картина представлена в том виде, в каком она была до первого нападения более века назад. Специалисты подчеркивают, что после реставрации на полотне проявились детали, которые раньше были не видны, стало более явным и колористическое богатство произведения.

Впервые картина была повреждена в 1913 году, полотно было в трех местах порезано ножом, тогда произведение было дублировано. В мае 2018 года вандал разбил стекло картины и повредил полотно в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича.