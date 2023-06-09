Худрук Русского народного хора имени Пятницкого получила госпремию в области искусства

Александру Пермякову отметили за вклад в сохранение и развитие традиций народного искусства

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Лауреатом государственной премии в области литературы и искусства 2022 года стала Александра Пермякова - художественный руководитель Русского народного хора имени М. Е. Пятницкого. Имена лауреатов оглашены в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.

Пермякова отмечена за вклад в сохранение и развитие традиций народного искусства.

Хор был организован еще в 1910 году музыкантом, исполнителем и собирателем русских народных песен Митрофаном Пятницким. Он состоял из крестьян Воронежской, Рязанской и Смоленской губерний. Первый концерт хора прошел на сцене Благородного собрания Москвы 2 марта 1911 года, с 1918 года хор стал выступать на постоянной основе, его участники переехали в Москву. В 1936 году коллектив получил статус государственного, в 1968 году удостоен звания "академический".

Пермякова возглавляет хор им. Пятницкого более пятидесяти лет. Она сохранила уникальный хоровой коллектив, его высокие традиции исполнения русской народной песни. В репертуаре хора получили новую жизнь ранее утраченные самобытные образцы музыкального, танцевального и песенного фольклора всех областей России.

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 млн рублей), лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.

В настоящее время ежегодно присуждаются госпремии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности. Каждой премии может быть удостоен как один соискатель, так и коллектив не более чем из трех человек. В этом случае денежное вознаграждение делится поровну между лауреатами. Госпремии вручаются президентом РФ в торжественной обстановке. Такая церемония традиционно проходит ежегодно 12 июня, в День России. Как ранее сообщал в интервью ТАСС советник главы государства по культуре Владимир Толстой, в этом году в День России также запланировано очное вручение Владимиром Путиным госпремий.

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