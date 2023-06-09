Пересильд, Шипенко и Эрнст получили госпремию за фильм "Вызов"

Фильм сняли на борту Международной космической станции

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и гендиректор Первого канала Константин Эрнст стали лауреатами государственной премии в области литературы и искусства 2022 года за создание художественного фильма "Вызов". Имена лауреатов оглашены в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.

"Третьим лауреатом [Госпремии] стал коллектив создателей художественного фильма "Вызов" - Клим Шипенко, Юлия Пересильд и Константин Львович Эрнст. Я провожал Клима Шипенко и Юлю Пересильд в полет, это было удивительно и трогательно. Было огромное волнение за тех людей - непрофессиональных космонавтов, которые подготовились к полету, осуществили его и не просто слетали в космос, но активно там работали. Впервые осуществили съемку полнометражного художественного фильма в условиях невесомости, в условиях космоса, - сказал советник президента РФ Владимир Толстой.

Советник президента добавил, что создатели "Вызова" награждены за отвагу, смелость и беспрецедентное явление.

"Вызов" стал первым в мире художественным фильмом, снятым на борту Международной космической станции (МКС). По сюжету торакальный хирург Женя в исполнении Пересильд за месяц должна подготовиться к полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Ей предстоит провести сложнейшую операцию в условиях невесомости.

Для съемок 5 октября 2021 года Шипенко, Пересильд, а также космонавт Антон Шкаплеров отправились на МКС на корабле "Союз МС-19". В работе над картиной также принимали участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий, Пересильд и Шипенко 17 октября 2021 года вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18").

Путин ранее называл это "уникальным событием для мирового кинематографа". Он отмечал, что создатели фильма совершили "настоящий гражданский, человеческий поступок", выполнили "замечательный научно-просветительский проект".

"Вызов" является совместным проектом Первого канала, "Главкосмоса", госкорпорации "Роскосмос", студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра Start при поддержке Фонда кино. Премьера состоялась 12 апреля - в День космонавтики, в широкий прокат картина вышла 20 апреля. За шесть недель "Вызов" посмотрели более 5 млн зрителей.

О госпремии

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 млн рублей), лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.

В настоящее время ежегодно присуждаются госпремии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности. Каждой премии может быть удостоен как один соискатель, так и коллектив не более чем из трех человек. В этом случае денежное вознаграждение делится поровну между лауреатами.

Госпремии вручаются президентом РФ в торжественной обстановке. Такая церемония традиционно проходит ежегодно 12 июня, в День России. Как ранее сообщал в интервью ТАСС советник главы государства по культуре Владимир Толстой, в этом году в День России также запланировано очное вручение Владимиром Путиным госпремий.