В Москве открылась фотовыставка к столетию стиля ар-деко

Некоторые работы перейдут в коллекцию жилого комплекса "Павелецкая Сити" и будут доступны его жильцам и гостям

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Более 30 уникальных фотографий советских и зарубежных фотографов, посвященных стилю ар-деко в искусстве, архитектуре и кинематографе будут доступны в московском арт-пространстве "Галерея Люмьер" с пятницы и до 3 сентября в рамках выставки "Жизнь как кино". Об этом сообщили ТАСС в галерее.

"Выставка посвящена столетию стиля ар-деко, который стал выражением духа "ревущих двадцатых" и проходит при поддержке девелопера MR Group, который реализует жилой проект в этой стилистике в Павелецком районе Москвы", - сказала ТАСС Наталья Григорьева-Литвинская, главный куратор и основатель галереи. Она напомнила, что определение ар-деко впервые прозвучало в 1925 году в Париже на Международной выставке современных декоративных искусств и промышленных изделий, сам стиль зародился в начале 1920-х годов прошлого века.

Некоторые работы, представленные на выставке, перейдут в коллекцию жилого комплекса "Павелецкая Сити" и будут доступны его жильцам и гостям, в свою очередь отметила заместитель генерального директора MR Group Екатерина Кутумова.

"Выставка "Жизнь как кино" является первым совместным проектом MR Group и Галереи Люмьер, призванным расширить присутствие фотографического искусства за пределами пространства галереи, а также расширить возможности частного и корпоративного коллекционирования", - сказала она.

Кутумова подчеркнула, что стиль ар-деко стал вдохновением для архитекторов и дизайнеров проекта "Павелецкая Сити", а башни его получили названия в честь звезд "золотой эпохи" Голливуда, - Вивьен Ли, Чарли Чаплина, Фрэнка Синатры, Греты Гарбо, Мэрилин Монро, Грейс Келли, Кэри Гранта и Ингрид Бергман.

Какие снимки представлены на выставке

Особое внимание гостей выставки на открытии привлек знаменитый кадр "Side Kick B&W" Мелвина Соколски. На этом снимке модель Доротея Макгоуэн парит в роскошном наряде посреди обеденного зала отеля St. Regis в Париже. Работа сделана для журнала Harper’s Bazaar в 1965 году, это один из самых дорогих экспонатов выставки, стоимость работы превышает $30 тыс.

Зрителям также впервые представлены редкие винтажные фотографии ручной печати со съемок зарубежных кинолент "Унесенные ветром" (1939 год), "Великий диктатор" (1940 год), "Джокер" (1957 год). Портреты Вивьен Ли, Чарли Чаплина и Фрэнка Синатры являются подлинным документом эпохи и передают атмосферу, царившую на съемочных площадках, отметили в галерее.

В состав проекта также вошла серия репортажных кадров выдающегося мастера Стива Шапиро со съемок трилогии "Крестный Отец" (режиссер Фрэнсис Форд Коппола), где время действия первых двух частей совпадает с периодом расцвета эпохи ар-деко.

Отдельным блоком на выставке представлена модная фотография. Работа Хорста П. Хорста "Mainbocher corset. Paris" (1939 год), специально для выставки предоставлена из частной коллекции. На выставке также экспонируются фотоработы мэтров советского репортажа Василия Егорова и Николая Драчинского о жизни США 1960-х годов прошлого века. Архитектурная фотография нашла свое место в экспозиции в рамках работ знаменитого американского фотографа Шейлы Мецнер, посвященных видам известных небоскребов Нью-Йорка.