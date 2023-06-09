В Москве более 30 музеев России участвуют в выставке в рамках фестиваля "Времена и эпохи"

Экспозиция на Тверском бульваре рассказывает об эпохе русского Средневековья, на Гоголевском - о становлении Российской империи, на Сретенском - о периоде Отечественной войны 1812 года

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Более 30 российских музеев принимают участие в выставке на бульварах Москвы, организованной в рамках фестиваля "Времена и эпохи". Об этом сообщили ТАСС в пятницу в правительстве столицы со ссылкой на заммэра города Наталью Сергунину.

"Одно из центральных событий этого года - масштабная уличная экспозиция на Бульварном кольце. Ее подготовили при участии более 30 ведущих выставочных площадок страны, включая Государственный исторический музей, Русский музей, музейный комплекс "Михайловская батарея", Смоленский государственный музей-заповедник и Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник", - говорится в сообщении.

Городской фестиваль "Времена и эпохи" в этом году проходит 8-12 июня, он посвящен важным датам в истории России, среди которых 80 лет Курской битве и 1 тыс. лет победе князя Владимира под Херсонесом. Фестивальная программа объединяет свыше 1,3 тыс. реконструкторов и 41 площадку в разных частях столицы.

"Выставка знакомит со значимыми событиями нашей истории и одновременно с коллекциями крупнейших музеев России. Проект поддержали учреждения из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Керчи, Смоленска, Самары и других городов. Экспозиция охватывает почти все бульвары от Гоголевского до Покровского и складывается в единый исторический маршрут по центру столицы протяженностью несколько километров", - сказала Сергунина.

Так, экспозиция на Тверском бульваре рассказывает об эпохе русского Средневековья, на Гоголевском - о становлении Российской империи, на Сретенском - о периоде Отечественной войны 1812 года.

"На Чистопрудном бульваре в дни фестиваля можно узнать о быте и культуре греческих городов-государств, располагавшихся на территории Крыма, и о скифах. На Пушкинской площади воссоздана атмосфера Серебряного века, когда в России формировались новые литературные течения. Героизму народа в годы Великой Отечественной войны посвящен Покровский бульвар. На Страстном бульваре представлена история панорамы "Оборона Севастополя", здесь же можно узнать об ученом и хирурге Николае Пирогове", - заключили в мэрии.