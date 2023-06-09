Толстой считает, что Шахназаров сохранил и поднял "Мосфильм" на мировой уровень

Российский кинорежиссер и сценарист был удостоен Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за общественную позицию и развитие киноконцерна

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российский кинорежиссер и сценарист Карен Шахназаров удостоен Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за общественную позицию и развитие киноконцерна "Мосфильм", который он возглавляет с 1998 года. Такую оценку кинематографисту дал советник президента России по культуре Владимир Толстой.

На пресс-конференции в ТАСС в пятницу объявили, что Шахназаров получил премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2022 года.

"Государственная премия РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности является высшим признанием заслуг в деле духовного развития Отечества, укрепления нравственных основ, установления гармонии, мира и согласия в обществе. Всем этим критериям в этом году, по мнению президента, по представлению президиумов двух наших советов, соответствует наш выдающийся кинорежиссер Карен Георгиевич Шахназаров, - сказал Толстой, объявляя лауреата. - За его общественную гражданскую позицию, за его смелость и выражение своей точки зрения, за то, что он сохранил и поднял на мировой уровень киноконцерн "Мосфильм". И, конечно, за творческую деятельность любимого публикой кинорежиссера, за его прекрасное кино".

В беседе с ТАСС Шахназаров, который стал лауреатом Государственной премии РФ в третий раз, отметил значимость награды за достижения в области гуманитарной деятельности лично для него. "Конечно, эта премия много значит для меня, это важная награда", - сказал режиссер.

Шахназаров также сообщил, что будет присутствовать на торжественной церемонии вручения премий в Кремле 12 июня.

70-летний мастер отечественного кинематографа известен не только десятками фильмов. Как отмечается в сопроводительных материалах, Шахназаров "осуществляет активную общественную и просветительскую деятельность, отличается принципиальной гражданской позицией по актуальным вопросам общественной жизни, внутренней и внешней политики России".

О госпремии

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 млн рублей), лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.

В настоящее время ежегодно присуждаются госпремии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности. Каждой премии может быть удостоен как один соискатель, так и коллектив не более чем из трех человек. В этом случае денежное вознаграждение делится поровну между лауреатами.

Госпремии вручаются президентом РФ в торжественной обстановке. Такая церемония традиционно проходит ежегодно 12 июня, в День России. Как ранее сообщал в интервью ТАСС советник главы государства по культуре Владимир Толстой, в этом году в День России также запланировано очное вручение Владимиром Путиным госпремий.