25-й Шанхайский международный кинофестиваль начал работу с участием фильмов из России

Показы откроются 10 июня драмой китайского режиссера Хань Яня "Любовь никогда не заканчивается"

ШАНХАЙ, 9 июня. /ТАСС/. 25-й Шанхайский международный кинофестиваль (SIFF) начал в пятницу свою работу, участие в конкурсной программе киносмотра принимают несколько фильмов из России. Церемония его открытия состоялась в Шанхайском большом театре.

Перед началом кинофестиваля, по традиции, состоялось прохождение звезд киноиндустрии по красной ковровой дорожке. Также в пятницу была проведена выставка, посвященная 30-летию SIFF.

Показы на кинофестивале откроются 10 июня драмой китайского режиссера Хань Яня "Любовь никогда не заканчивается" (Love Never Ends, 2023). Фильм рассказывает об истории пожилой обедневшей пары в конце жизненного пути влюбленных. Кинофестиваль продлится до 18 июня.

Основная конкурсная программа кинофестиваля "Золотой кубок" (Golden Goblet Award) состоит из таких разделов, как полнометражные фильмы, анимационное кино, документальные работы и короткометражные фильмы. В этом году в нее было отобрано в общей сложности 53 фильма. Из них 24 художественных фильма, пять документальных лент, 10 анимационных картин и 14 короткометражных фильмов.

Подготовка программы 25-го кинофестиваля началась во второй половине прошлого года. За это время организаторы получили почти 8,8 тыс. работ, претендующих на участие в кинофестивале из 128 стран и регионов мира.

В разделе полнометражного кино жюри отобрало совместную работу России и Грузии режиссера Оксаны Бычковой "Нина". На главный приз кинофестиваля в этом разделе будут претендовать еще 11 фильмов из таких стран, как Индия, Китай, Япония, Великобритания, Испания, Иран, Бельгия и Италия.

Еще две работы из России попали в разделы короткометражных фильмов и короткометражных мультфильмов. Речь идет о фильме "Дом, в котором мы жили" Андрея Кречетова и "Украденной мелодии" Юрия Богуславского.

SIFF

Шанхайский международный кинофестиваль организуется с 1993 года. В его жюри в разное время были Оливер Стоун, Карен Шахназаров и другие кинематографисты. SIFF давно перестал быть региональным мероприятием. На него съезжаются многие знаменитости не только азиатского, но и мирового кинематографа. Фестиваль за годы своей работы стал свидетелем развития киноиндустрии Китая, а также превратился в площадку международного обмена и культурного сотрудничества.

Российские киноработы до начала ковидных локдаунов традиционно принимали участие в конкурсной программе Шанхайского международного кинофестиваля. В 2019 году фильм Павла Лунгина "Братство" получил награду в номинации "Лучший сценарий", а в 2017 году сразу двух "Золотых кубков" в номинациях "Лучшая операторская работа" и "Лучший сценарий" удостоился фильм режиссера Ивана Болотникова "Хармс".

В 2021 году российская драма "Совесть" режиссера Алексея Козлова получила награды сразу в двух номинациях. Этот фильм был признан на киносмотре лучшим в номинациях "Лучший сценарий" и "Лучшая операторская работа".