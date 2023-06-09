В Перми открылась первая уличная выставка для детей "Из чего состоит город"

Это игровой маршрут из семи точек города, который ведет от каменного здания Детского музейного центра к деревянному дому-музею "Подпольная типография"

ПЕРМЬ, 9 июня. /ТАСС/. Уличная выставка для детей "Из чего состоит город" открылась в центре Перми. Это игровой маршрут из семи точек города, который ведет от каменного здания Детского музейного центра к деревянному дому-музею "Подпольная типография", попутно исследуя материалы, из которых построена Пермь, рассказала ТАСС заведующая Детским музейным центром Пермского краеведческого музея Ульяна Сайранова.

"Выставка называется "Из чего состоит город", и мы говорим о тех материалах, которые используются в городской среде. Мы проходим мимо них, не обращаем на них внимания, но эти материалы на самом деле очень интересны. Выставка состоит из семи стендов, которые располагаются на маршруте по территории города и объединяют два филиала Пермского краеведческого музея: музей "Подпольная типография" и Детский музейный центр. Мы рассказываем о таких материалах, как кирпич, гипс, бетон, стекло чугун. Мы обращаем на них внимание, мы их трогаем. Задача нашей выставки - вернуть тактильность и наше ощущение города", - рассказала Сайранова, отметив, что это первая в Перми уличная выставка для детей.

По ее словам, карта всего маршрута выставки размещена на сайте Пермского краеведческого музея, а также на каждом выставочном стенде. На маршруте юным исследователям города встречаются несколько памятников архитектуры, об исторической значимости которых рассказывает экскурсовод. Отдельное внимание уделяется истории создания и производства определенных материалов, используемых в городской среде. "Ничего особенного в этих материалах нет, они действительно самые обычные, но кто из детей знает, как изготавливают чугун, как делают стекло и кирпич? Они окружают нас повсюду, но мы ничего о них не знаем", - отметила заведующая Детским музейным центром.

В частности, для участия в проекте и размещения стендов создатели выставки выбрали такие городские объекты, как здание Детского музейного центра, на примере которого рассматривается кирпич, офисный центр Lencom (стекло), ограда на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Петропавловской (чугун), центр художественного образования "Росток" (гипс), сквер имени Олега Новоселова (дорожные покрытия), школа "Дуплекс" (бетон) и дом-музей "Подпольная типография" (дерево).

Как пояснили организаторы, выставка является частью программы мероприятий Пермского краеведческого музея, приуроченных к празднованию 300-летия Перми. Познакомиться с материалами городской среды на центральных улицах города можно будет до 14 октября.

В этом году Пермь празднует свой 300-летний юбилей. Это крупнейший город Западного Урала с населением более 1 млн человек, расположенный на берегу реки Камы. В перечень приоритетных проектов, реализуемых к этой дате, включены 240 объектов в сферах культуры, спорта, здравоохранения и социального обеспечения, образования, транспорта, благоустройства. Программа празднования юбилея Перми включает в себя более 300 мероприятий в самых разных направлениях.