В Ашхабаде открылись дни российского кино и анимации

Они продлятся по 14 июня

АШХАБАД, 9 июня. /ТАСС/. Дни российского кино под брендом Russian Film Festival открылись в кинотеатре "Ашхабад", они продлятся по 14 июня, передает корреспондент ТАСС.

"Дорогие друзья, с большой радостью я объявляю открытие Недели российского кино и анимации. Кинофестиваль приурочен к празднованию Дня России, который мы с большой радостью будем отмечать 12 июня. Поэтому все кинопоказы, которые проходят на площадках кинотеатров "Ашхабад" и "Беркарар" бесплатные, это подарок РФ жителям Туркменистана и гостям страны", - сказала на открытии первый секретарь посольства РФ в Туркмении, представитель Россотрудничества Юлия Зайцева.

Перед открытием в фойе кинотеатра для гостей, среди которых немало детей, были устроены фотозоны с персонажами мультфильмов, викторины и различные конкурсы. Также гости смогли попробовать себя в импровизированном кастинге, который снимался на видео, например, в роли богатыря или принцессы.

В программу фестиваля вошли семейные и анимационные фильмы. Туркменские зрители увидят хит российского кинопроката - комедию "Чебурашка", которая также вошла в топ-25 мирового рейтинга самых кассовых фильмов 2023 года. Премьера "Чебурашки" запланирована на 12 июня. Также зрителям будут показаны семейное фэнтези "Волшебники", два полнометражных мультфильма - "Иван Царевич и Серый волк 5", "Коты Эрмитажа" и другие картины.

В августе 2022 года туркменские зрители могли познакомиться с новыми работами российских режиссеров на платформе онлайн-кинотеатра "Иви". Затем в декабре прошлого года фестиваль российского кино состоялся уже в офлайн-формате, собрав полные зрительные залы.