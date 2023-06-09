В Псковском Кремле хоры из РФ и Белоруссии открыли всероссийский фестиваль имени Гривского

Фестиваль продлится до 11 июня

ПСКОВ, 9 июня. /ТАСС/. Всероссийский хоровой фестиваль имени Гривского открылся в пятницу вечером на территории Псковского Кремля, перед зрителями выступили хоровые коллективы, среди которых белорусский мужской хор "Всехсвятский" прихода храма в честь всех Святых из Минска. Об этом сообщили ТАСС в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

"В Пскове на главной сцене в северной части Псковского Кремля состоялась торжественная церемония открытия Всероссийского хорового фестиваля им. М. Ф. Гривского. Перед зрителями выступили государственный академический русский хор им. А. В. Свешникова, академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова, губернаторский симфонический оркестр Псковской области, а также мужской хор "Всехсвятский" прихода храма в честь всех Святых из белорусского города Минска", - сказала собеседница агентства.

Она также добавила, что фестиваль продлится до 11 июня. Участие в нем примут хоры из Москвы, Подольска, Пскова, Санкт-Петербурга и Архангельска. Среди коллективов-участников: камерный хор академии хорового искусства им. В. С. Попова, архиерейский хор Псково-Печерского монастыря и хор Подольской филармонии. "Кроме того, 11 июня вечером Псковский Кремль ждет своих гостей на торжественной церемонии закрытия и концерте Государственного академического северного русского народного хора", - добавила собеседница агентства.

В последний день фестиваля в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) проведет божественную литургию при участии сводного хора. Хоровой праздник имени М. Ф. Гривского - это сохранение культурно-исторической преемственности и популяризация различных форм и жанров русской хоровой музыки. Первый в России народно-певческий праздник состоялся в мае 1911 года в Пскове. Его участниками стали многочисленные сельские и городские хоры из Псковской и соседних губерний.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, Театрально-концертной дирекции Псковской области, Псковского музея-заповедника, Псковской Епархии и правительства Псковской области.