В Туле в честь 150-летия "Анны Карениной" представили костюмы 1937 года из спектакля МХАТа

В экспозицию включили эскизы декораций, архивные документы и фотографии актеров

ТУЛА, 9 июня. /ТАСС/. Костюмы Художественного театра представили в Туле на выставке "История одной страсти. "Анна Каренина" в МХАТе", посвященной дню рождения музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" и 150-летию с начала создания романа "Анна Каренина". Сценическая одежда была изготовлена специально для постановки 1937 года, рассказала ТАСС в пятницу заместитель директора Музея МХАТ Марфа Бубнова.

"Костюмы изготовила великий модельер, которую по праву называли "наша русская Коко Шанель", - Надежда Петровна Ламанова. Безусловно, она изучала эпоху, безусловно, были эскизы костюмов художника Владимира Дмитриева, который работал над этим спектаклем. Они услышали разговоры и пожелания всех консультантов и постарались их выполнить", - сказала она.

Помимо костюмов на выставке в филиале "Ясной Поляны" в Музейном квартале Тулы представлены эскизы декораций, архивные документы и фотографии актеров - Павла Массальского в роли Вронского, Аллы Тарасовой в роли Анны Карениной, Николая Хмелева в роли Алексея Каренина. Всего в экспозицию вошли 44 подлинных экспоната и около 35 копий.

Впервые роман "Анна Каренина" был поставлен на сцене МХАТа Владимиром Немировичем-Данченко в соавторстве с Василием Сахновским, премьера состоялась 21 апреля 1937 года. По словам Бубновой, спектакль был настолько значимым, что о нем объявил ТАСС, что явилось уникальным случаем для культурной жизни страны. "Во МХАТе того времени это единственная история, когда ТАСС сообщал о премьере постановки", - отметила Бубнова.

Спектакль с перерывами шел на сцене театра до 1958 года, а в 1953 году был снят на кинопленку с частично обновленным составом исполнителей.

Выставка, приуроченная ко дню рождения музея "Ясная Поляна", который отмечается 10 июня, и 150-летию с начала создания Львом Толстым романа "Анна Каренина", будет работать до 10 августа.