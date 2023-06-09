В Ельце фестиваль им. Хренникова открылся его первым концертом, созданным в студенчестве

Он написан в 1930-е годы для солирующего фортепиано и симфонического оркестра

ТАСС, 9 июня. Международный музыкальный фестиваль имени Тихона Хренникова открылся на его родине в Ельце Липецкой области. На открытии в пятницу впервые на фестивале прозвучал его Первый концерт для фортепиано с оркестром.

"Впервые на фестивале прозвучал Первый концерт для фортепиано с оркестром Тихона Хренникова в исполнении Екатерины Мечетиной и симфонического оркестра Липецкой филармонии под управлением московского дирижера, народного артиста России Феликса Коробова. И не только на фестивале, но вообще впервые прозвучал финал скрипичного концерта Хренникова в переложении для домры, солистка - Екатерина Мочалова", - рассказала ТАСС пресс-секретарь Липецкой государственной филармонии Юлия Кондратьева.

Концерт для фортепиано с оркестром № 1 считается первым серьезным произведением Тихона Хренникова, он написан для солирующего фортепиано и симфонического оркестра. Концерт Хренников создавал в 1930-е годы в время учебы в Московской консерватории и посвятил его своему педагогу, советскому композитору Виссариону Шебалину. Премьера состоялась 21 июня 1933 года в Москве.

Как рассказал ТАСС руководитель фестиваля, народный артист России Александр Чайковский, для открытия фестиваля были выбраны особенные произведения. "Я исходил еще из того, что мне нравится этот юношеский Первый фортепианный концерт Хренникова, и я был абсолютно убежден, что его может замечательно возродить изумительная пианистка Екатерина Мечетина. Я был уверен, что скрипичный концерт [Хренникова] может очень хорошо прозвучать на домре выдающейся нашей Кати Мочаловой. И потому что это русская музыка, основанная на русских традициях, а его хоры, песни - гениальная музыка", - сказал он.

Всероссийский музыкальный фестиваль имени Тихона Хренникова пройдет с 9 по 12 июня в городе Ельце, в нем примут участие более 1 тыс. артистов, ожидается около 30 тыс. туристов. В этом году он посвящен 110-летию со дня рождения композитора, фестиваль проводят в Липецкой области с 2008 года, участники исполняют произведения маэстро, в том числе музыку к фильмам "Верные друзья", "Свинарка и пастух", "Московские окна", "Гусарская баллада", "В шесть часов вечера после войны" и другие. Отдельно в рамках фестиваля 17 июня покажут оперу Александра Чайковского "Легенда о граде Ельце", она будет исполнена в Ельце в природных декорациях на берегу реки Быстрая Сосна.

Тихон Хренников (1913-2007) - советский и российский композитор, пианист, общественный деятель, педагог. Он автор 8 опер, 5 балетов, 3 симфоний, 9 инструментальных концертов, музыки для 30 кинофильмов, а также многочисленных произведений камерной, вокальной и программной музыки, музыки для театральных постановок.