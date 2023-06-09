В Петербургской филармонии прошел концерт в честь 120-летия со дня рождения Хачатуряна

В фойе открылась выставка, рассказывающая об истории творческих и дружеских связей Арама Хачатуряна с этим концертным залом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня /ТАСС/. Монографический концерт из музыки народного артиста СССР Арама Хачатуряна (1903-1978) прозвучал в пятницу в Большом зале Филармонии в честь 120-летия со дня рождения композитора. В фойе открылась выставка, рассказывающая об истории творческих и дружеских связей музыкального классика ХХ века с этим концертным залом.

"Судьба Арама Хачатуряна была тесно связана с Ленинградской (ныне Петербургской) филармонией. И эту программу подготовил Академический симфонический оркестр - именно тот коллектив, с которым Арам Ильич впервые выступил здесь в 1951 году в роли дирижера", - рассказали в пресс-службе Филармонии.

Под управлением Анатолия Рыбалко прозвучали фрагменты из балетов Хачатуряна "Спартак" и "Гаянэ", в том числе - "Танец с саблями", а также Скрипичный концерт. Солистом выступил лауреат международных конкурсов Гайк Казазян.

Выставка представляет многообразие связей Хачатуряна с Ленинградской филармонией: от появления миниатюр аспиранта Московской консерватории в сборных концертах 1935 года и его первой авторской программы 1945-го до последнего выступления здесь в качестве дирижера 6 марта 1977 года.

В Большом зале проходили ленинградские премьеры его Скрипичного, Виолончельного, Фортепианного концертов, Второй симфонии. А эпиграфом к выставке служит шутливое признание композитора: "Есть в моем музыкальном семействе одно непокорное и шумливое дитя - это "Танец с саблями" из "Гаянэ". Честное слово, если бы я знал, что он получит такую популярность и начнет расталкивать локтями остальные мои произведения, я бы никогда его не написал".

Материалы для выставки предоставлены Музыкальной библиотекой Петербургской филармонии, отдельные документы - Ереванским музеем Арама Хачатуряна и Российским национальным музеем музыки.