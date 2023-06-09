Погиб актер Станислав Куроптев

Как сообщил его коллега Денис Гагарин, прощание и отпевание состоится 11 июня в Леонтьевском храме в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Актер кино и сериалов, ведущий праздничных мероприятий Станислав Куроптев погиб в ДТП с фурой в Ярославской области. Об этом сообщил на своей странице во "ВКонтакте" друг и коллега Куроптева Денис Гагарин.

"Вчера утром на трассе Ярославль - Москва в аварии погиб наш близкий друг Стас Куроптев", - написал Гагарин.

Он также сообщил ТАСС, что прощание и отпевание Куроптева состоится в воскресенье в Леонтьевском храме в Ярославле в 12:00. Похоронят актера на его родине в Архангельске.

Куроптев учился в Ярославском государственном театральном институте на кафедре драматического театра и кино. Он снимался в сериалах "Воронины", "Ростов", "Кодекс чести - 7", "Специалист", "Куба. Личное дело" и других. Всего в фильмографии Куроптева 12 работ в разных проектах.